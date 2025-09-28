Logo Image

Αμερικανικά πανεπιστήμια: Χρηματοδότηση με κριτήρια… MAGA σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος

Κόσμος

Αμερικανικά πανεπιστήμια: Χρηματοδότηση με κριτήρια… MAGA σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα στο Columbia – REUTERS/Caitlin Ochs

Αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post

Σχέδιο για δραστική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τα αμερικανικά πανεπιστήμια θα λαμβάνουν εφεξής χρηματοδότηση για έρευνα, φέρεται να αναπτύσσει ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσόιευμα της Washingon Post, εκφράζονται φόβοι ότι το νέο σύστημα θα δίνει πλεονέκτημα σε πανεπιστήμια που δεσμεύονται να τηρούν τις αξίες και τις πολιτικές της διοίκησης Τραμπ σχετικά με

  • την πολιτική αποδοχής φοιτητών,
  • τις προσλήψεις καθηγητικού προσωπικού και ερευνητών και
  • διάφορα άλλα ζητήματα.

Το νέο σύστημα, όπως το περιγράφουν δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, ίσως συνιστά στροφή από το (πρωτοφανές) κύμα κυρώσεων που μέχρι τώρα επεβάλλοντο μεμονωμένα σε διάφορα ανυπάκουα πανεπιστήμια, σε μία νέα προσπάθεια να εξαναγκαστούν μεγάλες ομάδες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε «συμμόρφωση» με τις προτεραιότητες Τραμπ.

Στο στόχαστρο οι DEI πρακτικές

Βάσει όσων δημοσιεύει η WP, τα πανεπιστήμια ίσως κληθούν να διαβεβαιώνουν ότι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη προσομοίωση του Σύμπαντος (βίντεο)

Παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη προσομοίωση του Σύμπαντος (βίντεο)

  • οι αποφάσεις τους για εγγραφές φοιτητών και προσλήψεις θα βασίζονται σε αξιοκρατικά κριτήρια και όχι στη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή ή άλλους παράγοντες,
  • κατά την εξέταση αιτήσεων ξένων φοιτητών θα λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες και ότι
  • το κόστος των σπουδών δεν είναι δυσανάλογο με την προστιθέμενη αξία που λαμβάνουν οι φοιτητές.

«Ήρθε η ώρα να επιφέρουμε αλλαγές σε εθνικό επίπεδο, όχι μεμονωμένα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας επειδή το σχέδιο βρίσκεται ακόμα υπό δημιουργία.

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτό που σχεδιάζει είναι απλά η εφαρμογή των νόμων περί πολιτικών δικαιωμάτων, τους οποίους υποστηρίζει ότι πολλά πανεπιστήμια έχουν παραβιάσει υιοθετώντας προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης ή αποτυγχάνοντας να προστατεύσουν επαρκώς Εβραίους φοιτητές και προσωπικό από κρούσματα αντισημιτισμού.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει νέα κύμα κριτικής ότι η αμερικανική κυβέρνηση υπερβαίνει τις αρμοδιότητές της και προσπαθεί να επιβάλει τις «αξίες της» στην ανώτατη εκπαίδευση.

Επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης

Επί παραδείγματι, ο Τεντ Μίτσελ, πρόεδρος του American Council on Education, λέει ότι οι βασικές γραμμές της κυβερνητικής πρότασης συνιστούν «επίθεση… στην αυτονομία των ιδρυμάτων, στην ιδεολογική ποικιλότητα, στην ελευθερία έκφρασης και στην ακαδημαϊκή ελευθερία».

«Ξαφνικά, για να λάβεις μια επιχορήγηση, δεν θα χρειάζεται να επιδείξεις αξιοκρατικά κριτήρια, αλλά ιδεολογική αφοσίωση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο πολιτικών απόψεων. Και αυτό δεν είναι αξιοκρατία», προσθέτει. «Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα πανεπιστήμιο στην Αμερική που να υποστηρίξει κάτι τέτοιο».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube