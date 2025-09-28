Αμερικανικά πανεπιστήμια: Χρηματοδότηση με κριτήρια… MAGA σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος

Σχέδιο για δραστική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τα αμερικανικά πανεπιστήμια θα λαμβάνουν εφεξής χρηματοδότηση για έρευνα, φέρεται να αναπτύσσει ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσόιευμα της Washingon Post, εκφράζονται φόβοι ότι το νέο σύστημα θα δίνει πλεονέκτημα σε πανεπιστήμια που δεσμεύονται να τηρούν τις αξίες και τις πολιτικές της διοίκησης Τραμπ σχετικά με

την πολιτική αποδοχής φοιτητών,

τις προσλήψεις καθηγητικού προσωπικού και ερευνητών και

διάφορα άλλα ζητήματα.

Το νέο σύστημα, όπως το περιγράφουν δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, ίσως συνιστά στροφή από το (πρωτοφανές) κύμα κυρώσεων που μέχρι τώρα επεβάλλοντο μεμονωμένα σε διάφορα ανυπάκουα πανεπιστήμια, σε μία νέα προσπάθεια να εξαναγκαστούν μεγάλες ομάδες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε «συμμόρφωση» με τις προτεραιότητες Τραμπ.

Στο στόχαστρο οι DEI πρακτικές

Βάσει όσων δημοσιεύει η WP, τα πανεπιστήμια ίσως κληθούν να διαβεβαιώνουν ότι

οι αποφάσεις τους για εγγραφές φοιτητών και προσλήψεις θα βασίζονται σε αξιοκρατικά κριτήρια και όχι στη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή ή άλλους παράγοντες ,

, κατά την εξέταση αιτήσεων ξένων φοιτητών θα λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες και ότι

το κόστος των σπουδών δεν είναι δυσανάλογο με την προστιθέμενη αξία που λαμβάνουν οι φοιτητές.

«Ήρθε η ώρα να επιφέρουμε αλλαγές σε εθνικό επίπεδο, όχι μεμονωμένα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας επειδή το σχέδιο βρίσκεται ακόμα υπό δημιουργία.

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτό που σχεδιάζει είναι απλά η εφαρμογή των νόμων περί πολιτικών δικαιωμάτων, τους οποίους υποστηρίζει ότι πολλά πανεπιστήμια έχουν παραβιάσει υιοθετώντας προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης ή αποτυγχάνοντας να προστατεύσουν επαρκώς Εβραίους φοιτητές και προσωπικό από κρούσματα αντισημιτισμού.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει νέα κύμα κριτικής ότι η αμερικανική κυβέρνηση υπερβαίνει τις αρμοδιότητές της και προσπαθεί να επιβάλει τις «αξίες της» στην ανώτατη εκπαίδευση.

Επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης

Επί παραδείγματι, ο Τεντ Μίτσελ, πρόεδρος του American Council on Education, λέει ότι οι βασικές γραμμές της κυβερνητικής πρότασης συνιστούν «επίθεση… στην αυτονομία των ιδρυμάτων, στην ιδεολογική ποικιλότητα, στην ελευθερία έκφρασης και στην ακαδημαϊκή ελευθερία».

«Ξαφνικά, για να λάβεις μια επιχορήγηση, δεν θα χρειάζεται να επιδείξεις αξιοκρατικά κριτήρια, αλλά ιδεολογική αφοσίωση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο πολιτικών απόψεων. Και αυτό δεν είναι αξιοκρατία», προσθέτει. «Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα πανεπιστήμιο στην Αμερική που να υποστηρίξει κάτι τέτοιο».