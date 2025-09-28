Οργή και διαδηλώσεις στην Αργεντινή για τους live βασανισμούς και εκτελέσεις τριών νεαρών γυναικών

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαμαρτυρία κατά των γυναικοκτονιών στο Μπουένος Άιρες, απαιτώντας δικαιοσύνη για ένα κορίτσι και δύο νεαρές γυναίκες που βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν σε ένα έγκλημα που έχει σοκάρει την Αργεντινή.

Οι βάναυσες δολοφονίες της 15χρονης Λάρα Γκουτιέρεζ και των Μορένα Βέρντι και Μπρέντα ντελ Καστίγιο,20 ετών, μεταδόθηκαν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία πιστεύει ότι υπεύθυνη ήταν μια συμμορία διακίνησης ναρκωτικών και ότι το έγκλημα μεταδόθηκε ως προειδοποίηση προς άλλους.

Πέντε άτομα έχουν συλληφθεί, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες – μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με την υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Πατρίσια Μπούλριτς, αλλά ένας 20χρονος Περουβιανός, τον οποίο θεωρούν αρχηγό της οργάνωσης, παραμένει ασύλληπτος.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, τα θύματα παρασύρθηκαν σε ένα βαν πιστεύοντας ότι κατευθύνονταν σε ένα πάρτι , σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ωστόσο, οι αρχές δήλωσαν ότι αυτό ήταν μέρος ενός σχεδίου για την «τιμωρία» του κοριτσιού και των νεαρών γυναικών για παραβίαση του κώδικα των συμμοριών, λειτουργώντας ως προειδοποίηση.

Ένας από τους κρατούμενους αποκάλυψε ένα βίντεο του περιστατικού κατά την ανάκρισή του, σύμφωνα με τον Χαβιέρ Αλόνσο, υπουργό ασφαλείας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Σε αυτό, ακούγεται αρχηγός συμμορίας να λέει: «Αυτό συμβαίνει σε όσους μου κλέβουν ναρκωτικά».

Οι αρχές δημοσίευσαν μια φωτογραφία του φερόμενου ως εγκεφάλου του Περού με την ελπίδα ότι θα αναγνωριστεί.

Τα πτώματα των τριών θυμάτων βρέθηκαν θαμμένα σε ένα οικόπεδο σε ένα νότιο προάστιο του Μπουένος Άιρες την Τετάρτη, πέντε ημέρες αφότου είχαν εξαφανιστεί.

Στο Μπουένος Άιρες, συγγενείς των θυμάτων συμμετείχαν σε πορεία προς το Κοινοβούλιο το Σάββατο απαιτώντας δικαιοσύνη για τις γυναίκες και το κορίτσι.

«Οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται περισσότερο από ποτέ», δήλωσε ο πατέρας της Μπρέντα, Λεονέλ ντελ Καστίγιο, στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας.

«Ούτε σε ζώο»

Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι ήταν αδύνατο να αναγνωρίσει τη σορό της κόρης του λόγω της κακοποίησης που είχψε υποστεί.

Ο Αντόνιο ντελ Καστίγιο, παππούς των 20χρονων κλαίγοντας αποκάλεσε τους δολοφόνους «αιμοδιψείς».

«Δεν θα το έκανες αυτό που τους έκαναν ούτε σε ένα ζώο», είπε.

Μία γυναίκα δολοφονείται από έναν άνδρα κάθε 36 ώρες στην Αργεντινή, σύμφωνα με μια ομάδα παρακολούθησης γυναικοκτονιών στη χώρα, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο