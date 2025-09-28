Το «Σιδηρούν παραπέτασμα» επιστρέφει

Υπό την προστασία των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη στις 1 και 2 Οκτωβρίου!

Η Δανία που φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής ζήτησε την προστασία των 27 ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης από την Bundeswehr.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Tagesschau, ο λόγος είναι τα πρόσφατα περιστατικά με άγνωστα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Δανίας.

Η Δανία βρίσκεται σε επιφυλακή για μη επανδρωμένα αεροσκάφη εδώ και μέρες. Αρχικά, αρκετά μεγάλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης την περασμένη Δευτέρα και δύο βράδια αργότερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη εμφανίστηκαν ξανά πάνω από διάφορα αεροδρόμια στη δυτική Δανία.Το βράδυ της Παρασκευής, αεροσκάφη εντοπίστηκαν σε στρατιωτικό αεροδρόμιο. Η Νορβηγία ανέφερε επίσης παραβιάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους και ο Γενικός Επιθεωρητής της Bundeswehr, Κάρστεν Μπρόιερ, αποφάσισαν να ανταποκριθούν σε αίτημα της Δανίας για υποστήριξη και να συμβάλουν στην άμυνα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Η Bundeswehr θα παρέχει επιτόπια υποστήριξη.

Μετά από επανειλημμένες «εισβολές» στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ από ύποπτα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεριωθούμενα, η συμμαχία εξετάζει την ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων στην ανατολική της πτέρυγα.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι μια επιλογή μετά την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων ερευνών», δήλωσε ο Ναύαρχος Τζουζέπε Ντραγκόνε, Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, μετά από συνάντηση των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων στη Ρίγα.

Η συνάντηση έγινε κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, αφού τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 πέταξαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα για περίπου 12 λεπτά. Στην κοινή δήλωση, η στρατιωτική συμμαχία προειδοποίησε για περαιτέρω παραβιάσεις των συνόρων, απειλώντας να χρησιμοποιήσει βία.

Ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής Ντραγκόνε προειδοποίησε για άλλη μια φορά τη Ρωσία με σαφήνεια να μην επαναλάβει το περιστατικό. Δήλωσε ότι δεν επιδιώκουν αντιπαράθεση, αλλά ότι δεν θα διστάσουν να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα κρίνονται απαραίτητα για να διασφαλίσουν τη συλλογική άμυνα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε βέβαια,οποιεσδήποτε επιθετικές προθέσεις , μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Πολεμική προετοιμασία

Αλλά, αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει μια σοβαρή αξιολόγηση του τι πραγματικά συνέβη στις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, η προετοιμασία έχει πολεμικό χαρακτήρα.

Η Γερμανία σχεδιάζει ανεξάρτητα, να στείλει τη φρεγάτα «Αμβούργο» του Γερμανικού Ναυτικού και, εάν χρειαστεί, άλλες μονάδες στο πλαίσιο της αποστολής «Baltic Sentry», η οποία επικεντρώνεται στην ασφάλεια της Βαλτικής Θάλασσας.

Η γερμανική φρεγάτα συμμετείχε σε άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα την περασμένη εβδομάδα μαζί με το αμερικανικό αντιτορπιλικό «USS Bainbridge» και πολεμικά πλοία από τη Σουηδία και τη Φινλανδία.

«Η μετατροπή της τρέχουσας Αποστολής Αεροπορικής Επιτήρησης σε Αποστολή Αεροάμυνας θα μπορούσε, για παράδειγμα, να οδηγήσει σε νέους κανόνες εμπλοκής για τη χρήση όπλων, που πιθανότατα θα διευκόλυναν την κατάρριψη εισβολέων αεροσκαφών.

Όλοι οι στρατηγοί στο Πεντάγωνο

Την ίδια ώρα , ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πήτ Χέγκεθ συγκάλεσε την Τρίτη την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της χώρας -κάπου 800 κορυφαίους στρατιωτικούς από όλο τον κόσμο- στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Ο λόγος για τη συνάντηση αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα. «Είναι πιθανώς πιο κοινότοπο από ό,τι νομίζει ο κόσμος, αλλά η έλλειψη σαφήνειας δεν βοηθάει ακριβώς», δήλωσε στο Reuters ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει το υπουργείο να μετονομαστεί σε «Υπουργείο Πολέμου», μια κίνηση που εξακολουθεί να απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, προωθεί την αναδιάρθρωση του υπουργείου από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Τους τελευταίους μήνες, έχει απολύσει αρκετούς υψηλόβαθμους στρατηγούς και ναυάρχους, συμπεριλαμβανομένων των Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου.

«Το ήθος του πολεμιστή»

Σύμφωνα με την Washington Post, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ,προφανώς σχεδιάζει να συζητήσει τα στρατιωτικά πρότυπα και ένα «ήθος πολεμιστή» με τους Αμερικανούς στρατηγούς και ναυάρχους. Η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα, κάτι που φαίνεται πολύ σύντομο δεδομένων των εκτεταμένων και δαπανηρών ταξιδιών που πρέπει να πραγματοποιήσει μέρος του στρατιωτικού προσωπικού που είναι διασκορπισμένο σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου αμφισβήτησαν τη σκοπιμότητα της μεγάλης κλίμακας αυτής συνάντησης, η οποία είχε προγραμματιστεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά επειδή ο υπουργός είχε προγραμματιστεί να μιλήσει μόνο για λίγα λεπτά. Οι ίδιες πηγές εξέφρασαν επίσης την δυσαρέσκειά τους για την ιδέα ότι υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματικοί με μακρά θητεία, μερικοί από τους οποίους είχαν πολυετή πολεμική εμπειρία, θα πρέπει να συγκεντρωθούν για να εκπαιδευτούν για το πώς θα πραγματοποιηθούν μια «σωστή» μάχη. «Δεν χρειάζονται μια ομιλία από τον υπουργό Χέγκεθ για το ήθος του πολεμιστή», φέρεται να δήλωσε ένας ανώνυμος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

«Ζωντάνεψε» ο Τσώρτσιλ

«Επιτρέψτε μας μια προφητεία, γράφει η ιταλική Corierre della Sera. «Μέσα σε τρία χρόνια, το Σιδηρούν Παραπέτασμα που επικαλέστηκε ο Γκέμπελς το 1944 και αναβίωσε ο Τσώρτσιλ το 1946 θα πέσει ξανά στην Ευρώπη».

Οπως γράφει η ιταλική εφημερίδα , « η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, πολιτικά, είναι πολύ λιγότερο από μια γεωγραφική έκφραση , όπως θα έλεγε ο Μέτερνιχ: είναι ένα διασκορπισμένο πλήθος, που έχει ένα όνομα, αλλά είναι μόνο μία φλυαρία και ένα σήμα»

Η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει για τρίτη φορά στην ιστορία, το πεδίο ενός Παγκόσμιου πολέμου .

Το 1812, γραφει, η ιταλική εφημερίδα, ο Ταλεϋράνδος αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε να ωθήσει τον Ναπολέοντα ενάντια στη Ρωσία, διαταράσσοντας μια ισορροπία χιλιετιών που έφερε όμως τελικά, τον Τσάρο Αλέξανδρο στο Παρίσι μαζί με τους άλλους νικητές το 1814. Έκτοτε, η Ρωσία δεν ήλπιζε τίποτα περισσότερο από το να επιστρέψει στο Παρίσι, ή τουλάχιστον στο Βερολίνο, και τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία το 1845, καταλαμβάνοντας τη μισή Ευρώπη, σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί το 1815, για άλλη μια φορά χάρη στις πονηριές του Ταλεϋράνδου .

Και ήδη από το 1917, είχε εισέλθει στο προσκήνιο η άλλη αυτοκρατορία, η Αμερική, η οποία, με ελάχιστες δαπάνες σε στρατιώτες, χάρη στα επιχειρήματα του Προέδρου Γουίλσον που ζητούσε την αυτοδιάθεση των εθνών, προκάλεσε ουσιαστικά τη διάλυση του πολυεθνικού συμπλέγματος που ήταν η Ευρώπη.

Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι με βάση δήθεν, την αυτοδιάθεση των λαών, ο Χίτλερ δικαιολόγησε την εισβολή και την κατοχή της Σουδητίας το 1938, καθώς και την προσάρτηση της Αυστρίας.Ξεκινώντας τον Β´ Παγκόσμιο πόλεμο.

Οι σκελετοί βγαίνουν από την ντουλάπα

Η ναζιστική Γερμανία κατέρρευσε όταν οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες αποβιβάστηκαν στη Γαλλία, σώζοντας τις δυτικές δυνάμεις από την αναπόφευκτη ήττα από τη γερμανική ισχύ.

Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τσόρτσιλ, ο Στάλιν και ο Ρούζβελτ «μοίρασαν» σε ένα χαρτί στη Γιάλτα ,την πρόχειρη διαίρεση της Ευρώπης στα δύο,

Τώρα, η ιστορία κινδυνεύει να επαναληφθεί ως μία νέα τραγωδία και όχι ως φάρσα.

Η ανθρωπότητα δεν έχει γίνει ξαφνικά «καλή». Τίποτα δεν το υποδηλώνει κάτι τέτοιο. Οι σκελετοί του παρελθόντος αρχίζουν να βγαίνουν από τις ντουλάπες…