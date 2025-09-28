Logo Image

Σφοδρή ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο

Θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου

Σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό δέχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας το Κίεβο.

Ανεξάρτητοι παρατηρητές, σύμφωνα με το Reuters, τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη και την γύρω περιοχή και αντιαεροπορικά πυρά ακουγόντουσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η επίθεση συνεχίστηκε έως τις πρώτες πρωινές ώρες

Μερικοί κάτοικοι κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό βαθιά υπόγεια για ασφάλεια. Πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα τέθηκαν σε συναγερμό για αεροπορική επιδρομή.

Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Tο Κίεβο κάνει λόγο για εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στην πρωτεύουσα και στην πόλη Ζαπορίζια.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Νωρίτερα η Πολωνία έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο της κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας,  «εξαιτίας μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κράτους», όπως ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας Flightradar24.

Παράλληλα νατοϊκά και πολωνικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα κατά της Ουκρανίας.

«Σχετικά με τη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαπολύει επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτηση στο X.

Ο πολωνικός στρατός χαρακτήρισε τις ενέργειες προληπτικές και δήλωσε ότι έχουν στόχο τη διασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών.

Σύμφωνα με δεδομένα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, σε όλη τη χώρα είναι σε ισχύ συναγερμός για αεροπορική επιδρομή από τις 06:00 ώρα Ελλάδας.

Το ΝΑΤΟ  αναοίνωσε χθες ότι βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τα νέα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δανία, αλλά και τις σχετικές αναφορές που έρχονται από τη Νορβηγία.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «επιστρατεύονται» νέα μέσα όπως «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία φρεγάτα αεράμυνας».

Περιστατικό με drones στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα άγνωστης προέλευσης εντοπίστηκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας νωρίτερα, ύστερα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

Πρόκειται για την βάση του Καρούπ, η οποία χρησιμοποιεί από κοινού με το πολιτικό αεροδρόμιο Μίτγιουλαντ τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης. Σύμφωνα με αναφορές, το αεροδρόμιο έκλεισε για λίγο, χωρίς όμως να επηρεαστεί η λειτουργία του καθώς δεν είχαν προγραμματιστεί εμπορικές πτήσεις εκείνη την ώρα.

Αναφορές και για τη Νορβηγία

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε εξάλλου ότι ερευνά αναφορές για drones κοντά στην αεροπορική βάση Oerland, στην κεντρική Νορβηγία. Πρόκειται για την κύρια βάση που φιλοξενεί τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Νορβηγίας.

«Οι φρουροί στη βάση παρατήρησαν αρκετά (σ.σ. drones) έξω από την περίμετρο της βάσης», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του κοινού αρχηγείου των νορβηγικών ενόπλων δυνάμεων.

