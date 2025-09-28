Σφοδρή ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο

Σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό δέχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας το Κίεβο.

Ανεξάρτητοι παρατηρητές, σύμφωνα με το Reuters, τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη και την γύρω περιοχή και αντιαεροπορικά πυρά ακουγόντουσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η επίθεση συνεχίστηκε έως τις πρώτες πρωινές ώρες

Μερικοί κάτοικοι κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό βαθιά υπόγεια για ασφάλεια. Πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα τέθηκαν σε συναγερμό για αεροπορική επιδρομή.

Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Tο Κίεβο κάνει λόγο για εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στην πρωτεύουσα και στην πόλη Ζαπορίζια.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Η Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά) χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

❗️Approximate route of missiles and UAVs at night. Preliminarily, there were 500-650 drones, up to 55 missiles from Tu aircraft, up to 8 Kalibrs, 2 Kinzhals, and several X-59 missiles. The attack on Kyiv is still ongoing. pic.twitter.com/OmgSkpMd3q — Aurora Borealis (@aborealis940) September 28, 2025

Νωρίτερα η Πολωνία έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο της κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, «εξαιτίας μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κράτους», όπως ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας Flightradar24.

Παράλληλα νατοϊκά και πολωνικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα κατά της Ουκρανίας.

Ukrainian Defenders destroying a Russian drone in the sky over Kyiv. Russian attack continues. Air defense at work. https://t.co/vL1PIs1xVi pic.twitter.com/cSgTTVwzAN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2025

«Σχετικά με τη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαπολύει επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτηση στο X.

Scenes from Kyiv this morning as Russians continue an hours long missile and drone attack on the city. Rescue efforts ongoing in several districts. pic.twitter.com/JOOk4kc1aF — Kyiv Insider (@KyivInsider) September 28, 2025

Ο πολωνικός στρατός χαρακτήρισε τις ενέργειες προληπτικές και δήλωσε ότι έχουν στόχο τη διασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών.

Σύμφωνα με δεδομένα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, σε όλη τη χώρα είναι σε ισχύ συναγερμός για αεροπορική επιδρομή από τις 06:00 ώρα Ελλάδας.

Major damage seen to several residential homes in the Sofiivska Borschahivka suburb of the Ukrainian capital of Kyiv, following last night’s drone and missile attack by Russia against Ukraine, with many feared dead after dozens of homes, apartment buildings, and other civil cites… pic.twitter.com/5vRezmU7wz — OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2025

Το ΝΑΤΟ αναοίνωσε χθες ότι βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τα νέα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δανία, αλλά και τις σχετικές αναφορές που έρχονται από τη Νορβηγία.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «επιστρατεύονται» νέα μέσα όπως «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία φρεγάτα αεράμυνας».

Περιστατικό με drones στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα άγνωστης προέλευσης εντοπίστηκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας νωρίτερα, ύστερα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

Πρόκειται για την βάση του Καρούπ, η οποία χρησιμοποιεί από κοινού με το πολιτικό αεροδρόμιο Μίτγιουλαντ τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης. Σύμφωνα με αναφορές, το αεροδρόμιο έκλεισε για λίγο, χωρίς όμως να επηρεαστεί η λειτουργία του καθώς δεν είχαν προγραμματιστεί εμπορικές πτήσεις εκείνη την ώρα.

Αναφορές και για τη Νορβηγία

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε εξάλλου ότι ερευνά αναφορές για drones κοντά στην αεροπορική βάση Oerland, στην κεντρική Νορβηγία. Πρόκειται για την κύρια βάση που φιλοξενεί τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Νορβηγίας.

«Οι φρουροί στη βάση παρατήρησαν αρκετά (σ.σ. drones) έξω από την περίμετρο της βάσης», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του κοινού αρχηγείου των νορβηγικών ενόπλων δυνάμεων.

Διαβάστε ακόμη: