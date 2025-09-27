Λαβρόφ: Θα το μετανιώσουν όσοι επιχειρήσoυν να καταρρίψουν drone σε ρωσικό εναέριο χώρο

Όποιος αποπειραθεί να καταρρίψει drone εντός ρωσικής επικράτειας, θα το μετανιώσει.

Αυτή ήταν η απάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε ερώτηση δημοσιογράφου του βρετανικού δικτύου Skynews τι θα έπραττε η Ρωσία εάν μια χώρα του ΝΑΤΟ καταρρίψει μη επανδρωμένο σκάφος της μετά και την πρόσφατη σχετική τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Λαβρόφ αρνήθηκε να απαντήσει στα αγγλικά («η ρωσική είναι και αυτή επίσημη γλώσσα του ΟΗΕ όπως και τα αγγλικά», είπε) και πρόσθεσε ότι «δεν παρακολουθεί αναγκαστικά όλες τις δηλώσεις Τραμπ».

Αναφερόμενος πάντως στην φράση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ρωσία είναι «χάρτινη τίγρης», υποστήριξε ότι την επόμενη μέρα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακάλεσε ουσιαστικά το σχόλιό του.

BREAKING: Sky’s US correspondent @Stone_SkyNews questions Russian’s Foreign Minister Sergei Lavrov on President Trump calling him a ‘paper tiger’https://t.co/G8gDzyqv3Q Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/O78hnIppOq — Sky News (@SkyNews) September 27, 2025

«Στη δημόσια διπλωματία υπάρχουν πολλά μέσα, τρικ και διαδικασίες», πρόσθεσε ο Λαβρόφ, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τα σχόλια Τραμπ.

Όσον αφορά την ερώτηση που του τέθηκε, ο Λαβρόφ απάντησε: «Προσπαθήστε να καταλάβετε ότι ένα drone, όταν δεν πετάει πάνω από την επικράτειά μας, αλλά αν διασχίσει τα σύνορα κάποιου και έχει εγκαταλείψει τον εναέριο χώρο μας, πιθανώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει με αυτό το drone ό,τι θεωρεί απαραίτητο για να διασφαλίσει την ασφάλειά του. Αλλά αν επιχειρήσουν να καταρρίψουν οτιδήποτε πετάει εντός ρωσικής επικράτειας και εναέριου χώρου, τότε θα το μετανιώσουν πολύ προβαίνοντας σε μια τόσο κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής μας ακεραιότητας, της κυριαρχίας μας».

«Οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της Ρωσίας θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά»

Νωρίτερα, μιλώντας από το βήμα της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας απηύθυνε προειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι περίπου σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα καταρρίψει αυτές τις προκλήσεις», είπε και πρόσθεσε: «Οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση».

Οι δηλώσεις Λαβρόφ έρχονται λίγες ημέρες μετά τη «στροφή», τουλάχιστον σε ρητορική επίπεδο, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και χλεύασε την στρατιωτική δυναμική της Ρωσίας στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «χάρτινη τίγρη».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν επίσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι θα «υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».