Γάζα: Διαψεύδει η Χαμάς ότι έχει λάβει σχέδιο εκεχειρίας από τον Τραμπ

Επικαλούμενη πηγές, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz μετέδωσε νωρίτερα ότι η Χαμάς συμφώνησε κατ’ αρχήν να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, με αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων βάσει του σχεδίου του Τραμπ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και συμφωνία του Ισραήλ να μην προσαρτήσει τον παλαιστινιακό θύλακα και να μην εκδιώξει τους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Haaretz.

«Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο στη Χαμάς»

«Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο στη Χαμάς», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Χθες Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε πως είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

«Φαίνεται πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Πιστεύω πως είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους, θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη δώσει καμία δημόσια απάντηση στη δήλωση αυτή.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.