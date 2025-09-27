Logo Image

Ιταλία: Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο Τορίνο – Πάνω από 10 τραυματίες

Κόσμος

EPA/TINO ROMANO

Μικρή ομάδα ατόμων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση κατάφερε να εισέλθει στο αεροδρόμιο και να φτάσει πολύ κοντά σε αεροπλάνο που είχε μόλις προσγειωθεί - Σημαντικός αριθμός επιβατών που έπρεπε να αναχωρήσει, δεν κατάφερε να φτάσει στο αεροδρόμιο

Διαδηλωτές οι οποίοι συμμετείχαν σε κινητοποίηση υπέρ των Παλαιστινίων στο Τορίνο, στη βορειοδυτική Ιταλία, επιχείρησαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο της πόλης και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Στελέχη της ιταλικής αστυνομίας έκλεισαν τον δρόμο και έκαναν χρήση ασπίδων, δακρυγόνων και αντλιών νερού.

Οι διαδηλωτές απάντησαν με μπουκάλια, ξύλινα καντάρια από σημαίες, πέτρες και καπνογόνα.

Τραυματίες

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από τις συγκρούσεις έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 10 διαδηλωτές και 2 αστυνομικοί.

Μικρή ομάδα ατόμων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση κατάφερε να εισέλθει στο αεροδρόμιο και να φτάσει πολύ κοντά σε αεροπλάνο που είχε μόλις προσγειωθεί.

Ο μεγαλύτερος αριθμός διαδηλωτών στη συνέχεια μπλόκαρε τον δρόμο που συνδέει τον αερολιμένα του Καζέλε με την πόλη του Τορίνο.

Πολλά εμπορικά καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή παρέμειναν κλειστά, ενώ σημαντικός αριθμός επιβατών που έπρεπε να αναχωρήσει, δεν κατάφερε να φτάσει στο αεροδρόμιο του Καζέλε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

