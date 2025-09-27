Βαλτική: Σε επιφυλακή το NATO μετά τις νέες πτήσεις drones σε Δανία, Νορβηγία

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το ΝΑΤΟ, μετά τα νέα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δανία, αλλά και τις σχετικές αναφορές που έρχονται από τη Νορβηγία.

Σε δήλωσή του που εστάλη μέσω email στο Reuters, το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι «επιστρατεύονται» νέα μέσα όπως «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία φρεγάτα αεράμυνας».

Νέο περιστατικό με drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα άγνωστης προέλευσης εντοπίστηκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας νωρίτερα, ύστερα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

Πρόκειται για την βάση του Καρούπ, η οποία χρησιμοποιεί από κοινού με το πολιτικό αεροδρόμιο Μίτγιουλαντ τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης. Σύμφωνα με αναφορές, το αεροδρόμιο έκλεισε για λίγο, χωρίς όμως να επηρεαστεί η λειτουργία του καθώς δεν είχαν προγραμματιστεί εμπορικές πτήσεις εκείνη την ώρα.

Στη Δανία έχουν παρατηρηθεί αρκετά drones τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις την αναστολή της λειτουργίας αεροδρομίων σε όλη τη σκανδιναβική χώρα από τη Δευτέρα, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα drones στην περιοχή. Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρολς Λουντ Πούλσεν, χαρακτήρισε τα περιστατικά «υβριδικές επιθέσεις που ήρθαν για να μείνουν».

Οι αρχές της χώρας δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει την προέλευση αυτών των αεροσκαφών. Όμως «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, δηλαδή η Ρωσία», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Αναφορές για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πάνω από στρατιωτική βάση με F-35 στη Νορβηγία

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε εξάλλου ότι ερευνά αναφορές για drones κοντά στην αεροπορική βάση Oerland, στην κεντρική Νορβηγία. Πρόκειται για την κύρια βάση που φιλοξενεί τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Νορβηγίας.

«Οι φρουροί στη βάση παρατήρησαν αρκετά (σ.σ. drones) έξω από την περίμετρο της βάσης», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του κοινού αρχηγείου των νορβηγικών ενόπλων δυνάμεων.

