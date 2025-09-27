Ινδία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 60 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σε συγκέντρωση του ηθοποιού-πολιτικού Βιτζέ στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της Ινδίας, σύμφωνα με την Hindu που επικαλείται τον υπουργό Υγείας του κρατιδίου Μ. Σουμπραμανιάν.

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του Βιτζέ για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών

Ο Βιτζέ κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στο X.