Logo Image

Ινδία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

Κόσμος

Ινδία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

REUTERS/Stringer

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 60 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σε συγκέντρωση του ηθοποιού-πολιτικού Βιτζέ στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της Ινδίας, σύμφωνα με την Hindu που επικαλείται τον υπουργό Υγείας του κρατιδίου Μ. Σουμπραμανιάν.

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του Βιτζέ για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών

Ο Βιτζέ κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στο X.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube