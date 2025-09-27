Γάζα: 50 νεκροί τις τελευταίες ώρες από ισραηλινές επιδρομές

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Εξ αυτών, 27 σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας.

Ισραηλινές επιχειρήσεις

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως συνεχίστηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον «τοπικών τρομοκρατικών οργανώσεων», με την επίθεση στην πόλη της Γάζας να επεκτείνεται.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι δυνάμεις του ανακάλυψαν οπλισμό, μεταξύ αυτών αντιαρματικά όπλα, ρουκέτες και εκρηκτικά.

«Ένας αριθμός τρομοκρατών που συνιστούσε απειλή στα στρατεύματα εξουδετερώθηκε» ανακοίνωσε ο στρατός, προσθέτοντας πως η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε σε περίπου 120 στόχους, μεταξύ άλλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές.

Σχέδιο Τραμπ 21 σημείων για το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Το σχέδιο των ΗΠΑ -κατά πόσον θα είναι το οριστικό, μένει να φανεί- για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα δημοσίευσαν νωρίτερα οι Times of Israel.

Περιλαμβάνει 21 σημεία και φαίνεται να «ενθαρρύνει» τους Παλαιστινίους να παραμείνουν στη Λωρίδα, προβλέποντας τη δημιουργία προοπτικής προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Το 21 σημείων έγγραφο, που κοινοποίησαν οι ΗΠΑ σε μια μικρή ομάδα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, περιέχει επίσης διατάξεις με θέματα από την απελευθέρωση των ομήρων έως την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

H πρόβλεψη να ενθαρρυνθούν ρητά οι Παλαιστίνιοι να παραμείνουν στη Γάζα σηματοδoτεί μια σημαντική εξέλιξη για την αμερικανική κυβέρνηση, δεδομένων όσων είχαν διαρρεύσει από τον Φεβρουάριο για ενδεχόμενο σχέδιο Τραμπ περί πλήρους ανάληψης από τις ΗΠΑ του ελέγχου της Γάζας και μετακίνησης του μόνιμου πληθυσμού της (περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι).