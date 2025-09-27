Ο Λαβρόφ προειδοποιεί ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της Ρωσίας θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά

Με μία προειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΝΑΤΟ κορύφωσε την ομιλία του στον ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

Μιλώντας από το βήμα της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργνισμού, ο Ρώσος ΥΠΕΞ απέρριψε τις αιτιάσεις εναντίον της χώρας τους.

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι περίπου σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα καταρρίψει αυτές τις προκλήσεις», είπε και πρόσθεσε:

«Οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση».

NOW – Russia’s Lavrov says that Russia has “never had and does not have any such intentions” to attack NATO or EU countries, “however, any aggression against my country will be met with a decisive response.” pic.twitter.com/nELl3rsFII — Disclose.tv (@disclosetv) September 27, 2025

Οι δηλώσεις Λαβρόφ έρχονται λίγες ημέρες μετά τη «στροφή», τουλάχιστον σε ρητορική επίπεδο, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, και χλεύασε την στρατιωτική δυναμική της Ρωσίας στην Ουκρανία κάνοντα λόγο για «χάρτινη τίγρη».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν επίσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι θα «υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ο Λαβρόφ, από το βήμα του ΟΗΕ, δήλωσε ότι η Μόσχα ανησυχεί για τα σχόλια ορισμένων πολιτικών σε πρωτεύουσες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ περί ενός επικείμενου Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ως «πιθανού σεναρίου».

«Τέτοαι σενάρια υπονομεύουν κάθε προσπάθεια για εξεύρεση μιας δίκαιης ισορροπίας συμφερόντων μεταξύ όλων των μελών της διεθνούς κοινότητας και προσπαθούν να επιβάλουν τις μονομερείς προσεγγίσεις τους σε όλους τους άλλους», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Επίθεση και κατά Ισραήλ

Ο Λαβρόφ εξαπέλυσε οξεία κριτική κα ικατά του Ισραήλ κατηγορώντας το ότι επιδιώκει να «ανατινάξει» τη Μέση Ανατολή, επιφυλάσσοντας παράλληλα προειδοποιήσεις κατά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ενάντια σε «οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας».

«Η παράνομη χρήση βίας από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και οι επιθετικές του ενέργειες εναντίον του Ιράν, του Κατάρ, της Υεμένης, του Λιβάνου, της Συρίας και του Ιράκ απειλούν να ανατινάξουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

«Η Ρωσία καταδικάζει έντονα την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον Ισραηλινών αμάχων από μαχητές της Χαμάς. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις στυγνές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων ή για τρομοκρατικές επιθέσεις», τόνισε επίσης ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Έκρινε τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης ως «συλλογική τιμωρία» για τους Παλαιστίνιους. Επιπρόσθετα είπε ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία για σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης». «Στην πραγματικότητα, πρόκειται ουσιαστικά για μια απόπειρα πραξικοπήματος που στοχεύει στον ενταφιασμό των αποφάσεων του ΟΗΕ σχετικά με τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους», σημείωσε.