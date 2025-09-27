Logo Image

Πόρτλαντ: Στέλνει στρατό ο Τραμπ – Διέταξε την ανάπτυξη «όλων των αναγκαίων ενόπλων δυνάμεων»

Πόρτλαντ: Στέλνει στρατό ο Τραμπ – Διέταξε την ανάπτυξη «όλων των αναγκαίων ενόπλων δυνάμεων»

REUTERS/Ken Cedeno

«Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη του στρατού σε μια ακόμη πόλη, το Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, «εξουσιοδοτώντας τη χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (της αστυνομίας μετανάστευσης), τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.

