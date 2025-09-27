Logo Image

Ρωσία: 25 νεκροί από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Κόσμος

Φωτ. αρχείου

Τρεις ύποπτοι έχουν συλληφθεί

Σε 25 ανέρχονται οι νεκροί από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Η νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε σε έξι ανθρώπους που είχαν πεθάνει», οι οποίοι είχαν εντοπιστεί το διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Βολοσόβσκι, «αποκάλυψε αυξημένα ή θανατηφόρα επίπεδα μεθανόλης», ανακοίνωσε η Επιτροπή Έρευνας, που αναλαμβάνει τις σημαντικότερες έρευνες στη χώρα.

Χθες, είχε ήδη κάνει λόγο για 19 νεκρούς στην περιοχή Σλαντσέβσκι.

3 συλλήψεις

Τρεις ύποπτοι έχουν συλληφθεί και αναμένεται να δικαστούν, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

