Οι ΗΠΑ ανακαλούν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου – Τα «εμπρηστικά» σχόλιά του σε συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα ανακαλέσουν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο επειδή, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε συγκέντρωση για την Παλαιστίνη στη Νέα Υόρκη, «προέτρεψε Αμερικανούς στρατιώτες να παρακούσουν εντολές και να υποκινήσουν βία».

«Θα ανακαλέσουμε τη βίζα του Πέτρο λόγω των απερίσκεπτων και εμπρηστικών ενεργειών του», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση X.

Ο Κολομβιανός ηγέτης βρέθηκε στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ζήτησε τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας για τις αεροπορικές επιδρομές της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον πλοίων που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά στην Καραϊβική.

Βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς την Μπογκοτά όταν οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα ακυρώσουν τη βίζα του, σύμφωνα με τα κολομβιανά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πέτρο κοινοποίησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο διακρίνεται να απευθύνεται στα ισπανικά σε ένα μεγάλο πλήθος την Παρασκευή. Ζήτησε τον σχηματισμό ενός «παγκόσμιου στρατού σωτηρίας, του οποίου το πρώτο καθήκον είναι η απελευθέρωση της Παλαιστίνης».

«Γι’ αυτό, από εδώ στη Νέα Υόρκη, ζητώ από όλους τους στρατιώτες του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών να μην στρέφουν τα όπλα τους στους ανθρώπους», είπε. «Παρακούστε τις εντολές του του Τραμπ! Υπακούστε στις εντολές της ανθρωπότητας!»

«Όπως συνέβη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θέλω οι νέοι, γιοι και κόρες εργατών και αγροτών, τόσο του Ισραήλ όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, να στρέψουν τα τουφέκια τους όχι προς την ανθρωπότητα, αλλά προς τους τυράννους και τους φασίστες», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αντέδρασε έντονα στα σχόλια του Κολομβιανού προέδρου, λέγοντας ότι «προέτρεψε τους Αμερικανούς στρατιώτες να μην υπακούουν στις εντολές και να υποκινήσουν τη βία».

Οι σχέσεις μεταξύ του Πέτρο – ο οποίος ηγείται της πρώτης αριστερής κυβέρνησης στην ιστορία της Κολομβίας – και της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες.

Την Τρίτη, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πέτρο επιτέθηκε φραστικά κατά του Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «συνένοχος στη γενοκτονία» στη Γάζα και ζήτησε να κινηθεί «ποινική διαδικασία» σε βάρος του Τραμπ για τα φονικά πλήγματα στην Καραϊβική με στόχο ταχύπλοα που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά.

Ο Κολομβιανός ηγέτης υποστήριξε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν είχαν ως στόχο τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών, αλλά την εξυπηρέτηση μιας ανάγκης για χρήση «βίας για την κυριαρχία στην Κολομβία και τη Λατινική Αμερική». Ανέφερε επίσης ότι ορισμένοι από τους νεκρούς στις αμερικανικές επιθέσεις μπορεί να ήταν από την Κολομβία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης στον κόσμο.