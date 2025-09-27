Από τα καλλιστεία στην ομάδα του Λευκού Οίκου: Η δικηγόρος που επέλεξε ο Τραμπ για κορυφαίο εισαγγελικό πόστο κυνηγάει ήδη τους αντιπάλους του

Όταν το FBI έκανε έφοδο στο σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο το 2022 για να αναζητήσει απόρρητα έγγραφα, η Λίντσεϊ Χάλιγκαν ανέλαβε να τον υπερασπιστεί στα media.

Σήμερα, η 35χρονη Χάλιγκαν, η οποία είναι δικηγόρος στη Φλόριντα που χειριζόταν ασφαλιστικές υποθέσεις και χωρίς να έχει εμπειρία ως εισαγγελέας, έχει ενταχθεί σε κορυφαίο εισαγγελικό πόστο. Τα «καθήκοντά» της επικεντρώνονται στο κυνήγι των πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ.

Την αρχή έβαλε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τον διορισμό της ως επικεφαλής ομοσπονδιακής εισαγγελέως στην ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια, έπειτα από την απομάκρυνση του προκατόχου της, Έρικ Σίμπερτ, τον οποίο απέλυσε ο Τραμπ επειδή αρνήθηκε να ασκήσει διώξεις στον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμις Κόμι, και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, επικαλούμενος ανεπαρκή στοιχεία.

Η προσδοκία, όπως ανέφερε ο Τραμπ, είναι ότι η Χάλιγκαν θα «κινήσει τα πράγματα» στην έρευνα για τους Τζέιμς Κόμι και Λετίσια Τζέιμς. Έτσι μέσα στην εβδομάδα έγινε γνωστό ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις σε βάρος του Τζέιμς Κόμι.

Η Χάλιγκαν είχε λάβει νωρίτερα υπόμνημα που εξηγούσε γιατί δεν έπρεπε να ασκηθούν κατηγορίες. Παρ’ όλα αυτά, το υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η 35χρονη δικηγόρος από τη Φλόριντα βρίσκεται στην ομάδα του Τραμπ εδώ και αρκετά χρόνια. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε μια εκδήλωση στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς τον Νοέμβριο του 2021.

Επιστρέφοντας απευθείας από το δικαστήριο, η Χάλιγκαν φορούσε κοστούμι, κάτι που τράβηξε την προσοχή του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος τη ρώτησε για το επάγγελμά της, σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post. Λίγους μήνες αργότερα, την έκανε μέλος της νομικής του ομάδας.

Ποια είναι η Λίντσεϊ Χάλιγκαν

Γεννημένη σε οικογένεια μεσοαστικής τάξης στο Κολοράντο, η Χάλιγκαν συμμετείχε σε διαγωνισμούς ομορφιάς ως έφηβη, κατακτώντας την τέταρτη θέση στον διαγωνισμό Μις Κολοράντο ΗΠΑ το 2010.

Εκεί γνώρισε την Έρικα Κερκ, η οποία αργότερα παντρεύτηκε τον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή και σύμμαχο του Τραμπ, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σπούδασε πολιτική και ραδιοτηλεοπτική δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Regis στο Ντένβερ και νομική στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, όπου παράλληλα εργαζόταν για την ασφαλιστική εταιρεία Cole, Scott & Kissane, όταν την πρόσεξε για πρώτη φορά ο Τραμπ.

Η ίδια χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως λάτρη της ιστορίας. Τους τελευταίους μήνες ηγήθηκε των προσπαθειών του Λευκού Οίκου να αποκαταστήσει την «αλήθεια και τη λογική στην αμερικανική ιστορία», απομακρύνοντας αναφορές για τον ρατσισμό από το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν.

Η Χάλιγκαν μάλιστα φέρεται να μετέφερε απευθείας στον Αμερικανό πρόεδρο τις ανησυχίες της σχετικά με το γεγονός ότι το μουσείο έδινε «υπερβολική έμφαση στη δουλεία».

Πλέον αναλαμβάνει ένα μεγαλύτερο βάρος: την ευθύνη για την απαγγελία κατηγοριών εναντίον δύο από τους πλέον διαβόητους αντιπάλους του Τραμπ.