ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στον Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο για το «πάγωμα» 4 δισ. δολαρίων σε ξένη βοήθεια

Το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκανε δεκτό την Παρασκευή το αίτημα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να της επιτραπεί να «παγώσει» 4 δισ. δολάρια σε ξένη βοήθεια, η οποία είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ έχει ενημερώσει το Κογκρέσο ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να «παγώσει» 4 δισ. δολάρια από τη βοήθεια προς το εξωτερικό, αλλά είναι έτοιμη να διαθέσει τα υπόλοιπα 6,5 δισ. που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο.

Οι δικαστές δήλωσαν ότι η απόφαση δεν είναι «τελική επί της ουσίας» του ζητήματος, αλλά προσωρινή επειδή η χρηματοδότηση πρόκειται να λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η προσωρινή εντολή, που θεωρείται νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο που προσπαθεί να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στις ομοσπονδιακές δαπάνες, αναστέλλει προηγούμενη απόφαση Εφετείου της Ουάσιγκτον που υποχρέωνε την αμερικανική κυβέρνηση να δαπανήσει τα χρήματα έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στο τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Αντιδρώντας η κυβέρνηση Τραμπ στράφηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αφότου το Εφετείο της Ουάσιγκτον αρνήθηκε να συνταχθεί με τις αρχές στις 5 Σεπτεμβρίου και προσπαθεί να αποφύγει την πραγματοποίηση των δαπανών εξαντλώντας τον χρόνο.

Ο Τραμπ έχει ξεκινήσει προσπάθειες να μπλοκάρει κονδύλια που προβλέπονται για διάφορους τομείς, από την έρευνα για την υγεία μέχρι τα έργα μεταφορών και τις φιλόξενες στους μετανάστες πόλεις. Οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου εκτιμούν ότι έχουν ανασταλεί 430 δισ. δολάρια σε ομοσπονδιακές δαπάνες. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσπάθειές του.