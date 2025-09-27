«Μέλι» η Δανία για τα drones – Νέο περισταστικό πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα άγνωστης προέλευσης εντοπίστηκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας το Σάββατο, ύστερα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

Πρόκειται για την βάση του Καρούπ, η οποία χρησιμοποιεί από κοινού με το πολιτικό αεροδρόμιο Μίτγιουλαντ τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης. Σύμφωνα με αναφορές, το αεροδρόμιο έκλεισε για λίγο, χωρίς όμως να επηρεαστεί η πτητική λειτουργία του καθώς δεν είχαν προγραμματιστεί εμπορικές πτήσεις εκείνη την ώρα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 20.15 (τοπική ώρα, 21.15 ώρα Ελλάδας) που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση» του Καρούπ, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν τα καταρρίψαμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για την προέλευση αυτών των drones.

«Υβριδικές επιθέσεις»

Στη Δανία έχουν παρατηρηθεί αρκετά drones τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις την αναστολή της λειτουργίας αεροδρομίων σε όλη τη σκανδιναβική χώρα από τη Δευτέρα, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα drones στην περιοχή.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρολς Λουντ Πούλσεν, χαρακτήρισε τα περισταστικά «υβριδικές επιθέσεις που ήρθαν για να μείνουν».

Οι αρχές της χώρας δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει την προέλευση αυτών των αεροσκαφών. Όμως «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, δηλαδή η Ρωσία», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσε.