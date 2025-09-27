Σχέδιο Τραμπ 21 σημείων για το τέλος του πολέμου στη Γάζα: Προοπτική ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, χωρίς Χαμάς

Το σχέδιο των ΗΠΑ -κατά πόσον θα είναι το οριστικό, μένει να φανεί- για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα δημοσιεύουν οι Times of Israel.

Περιλαμβάνει 21 σημεία και φαίνεται να «ενθαρρύνει» τους Παλαιστινίους να παραμείνουν στη Λωρίδα, προβλέποντας τη δημιουργία προοπτικής προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Το 21 σημείων έγγραφο, που κοινοποίησαν οι ΗΠΑ σε μια μικρή ομάδα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, περιέχει επίσης διατάξεις με θέματα από την απελευθέρωση των ομήρων έως την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία.

H πρόβλεψη να ενθαρρυνθούν ρητά οι Παλαιστίνιοι να παραμείνουν στη Γάζα σηματοδoτεί μια σημαντική εξέλιξη για την αμερικανική κυβέρνηση, δεδομένων όσων είχαν διαρρεύσει από τον Φεβρουάριο για ενδεχόμενο σχέδιο Τραμπ περί πλήρους ανάληψης από τις ΗΠΑ του ελέγχου της Γάζας και μετακίνησης του μόνιμου πληθυσμού της, (περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι).

Τα σενάρια εκείνα είχαν ενθαρρύνει την ιδέα μεταξύ των ακροδεξιών εταίρων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και μετριοπαθέστερων Ισραηλινών πολιτικών που έκτοτε εργάστηκαν για ένα σχέδιο «εθελοντικής μετανάστευσης» των κατοίκων της Γάζας.

Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει μια προοπτική προς τη δημιουργία μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, αφού προηγηθεί η ανασυγκρότηση της Γάζας και ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής. Και το σημείο αυτό συνιστά επίσης σημαντική απομάκρυνση από την έως τώρα πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία απέφευγε να στηρίξει τη λύση των δύο κρατών.

Διάλογος για ειρηνική συνύπαρξη

Το έγγραφο που περιήλθε σε γνώση των Times of Israel και επιβεβαιώθηκε από δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα προβλέπει ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο με το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους για την επίτευξη ενός «πολιτικού ορίζοντα» για «ειρηνική συνύπαρξη».

Η πρόταση καταρτίστηκε κυρίως από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και πρόκειται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που το Ισραήλ απαιτούσε εδώ και καιρό.

Μεταξύ αυτών: Η δέσμευση για τον αφοπλισμό της Χαμάς, η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και η εγκαθίδρυση μιας διαδικασίας «αποριζοσπαστικοποίησης» του πληθυσμού.

Πρόκειται για προβλέψεις που πιθανότατα θα δυσκολέψουν την αποδοχή του σχεδίου από τη Χαμάς, ενώ από την άλλη, η πρόβλεψη για μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος ίσως αποτελέσει «κόκκινη γραμμή» για τον Νετανιάχου, που χρόνια τώρα καυχάται ότι εμπόδισε τη λύση των δύο κρατών.

Σημειωτέον ότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι μια συμφωνία ίσως είναι ήδη κοντά, ενώ αργότερα ανάρτησε στο Truth Social ότι «εντατικές διαπραγματεύσεις διεξάγονται εδώ και τέσσερις ημέρες και θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί μια επιτυχής συμφωνία».

Το σχέδιο των 21 σημείων

1. Η Γάζα θα αποτελέσει μια αποριζοσπαστικοποιημένη, απαλλαγμένη από τρομοκρατία ζώνη, η οποία δεν θα απειλεί τους γείτονές της.

2. Η Γάζα θα αναπτυχθεί ξανά προς όφελος του λαού της.

3. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα λήξει αμέσως, με τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματούν όλες τις επιχειρήσεις και να αποσύρονται σταδιακά από τη Λωρίδα.

4. Εντός 48 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι –ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν.

5. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει αρκετές εκατοντάδες Παλαιστινίους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, πάνω από 1.000 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν από την αρχή του πολέμου, καθώς και τις σορούς αρκετών εκατοντάδων Παλαιστινίων.

6. Αφού επιστραφούν οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται στην ειρηνική συνύπαρξη θα τύχουν αμνηστίας, ενώ όσα μέλη επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα τους δοθεί ασφαλής διέλευση σε χώρες υποδοχής.

7. Μόλις επιτευχθεί η συμφωνία, η ανθρωπιστική βοήθεια θα εισρεύσει στη Γάζα σε ρυθμούς όχι χαμηλότερους από εκείνους που είχαν συμφωνηθεί στη συμφωνία ομήρων του Ιανουαρίου 2025, η οποία προέβλεπε 600 φορτηγά με βοήθεια την ημέρα, καθώς και την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και την είσοδο εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων.

8. Η βοήθεια θα διανέμεται, χωρίς παρεμβολές, από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ερυθρά Ημισέληνο, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δεν συνδέονται ούτε με το Ισραήλ ούτε με τη Χαμάς.

9. Η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή, μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, υπεύθυνη για την παροχή βασικών υπηρεσιών στον λαό της Λωρίδας. Η επιτροπή αυτή θα εποπτεύεται από νέο διεθνές όργανο που θα ιδρυθεί από τις ΗΠΑ σε συνεργασία με αραβικούς και ευρωπαϊκούς εταίρους. Θα δημιουργήσει πλαίσιο χρηματοδότησης για την ανασυγκρότηση της Γάζας έως ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής.

10. Θα δημιουργηθεί οικονομικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, μέσω της σύγκλησης ειδικών με εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων πόλεων της Μέσης Ανατολής και με αξιοποίηση υφιστάμενων σχεδίων για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

11. Θα ιδρυθεί οικονομική ζώνη, με μειωμένους δασμούς και προνομιακούς όρους πρόσβασης, οι οποίοι θα διαπραγματευτούν από τις συμμετέχουσες χώρες.

12. Κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, αλλά όσοι επιλέξουν να φύγουν θα μπορούν να επιστρέψουν. Επιπλέον, οι κάτοικοι της Γάζας θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν και θα τους προσφερθεί η δυνατότητα να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον εκεί.

13. Η Χαμάς δεν θα έχει καμία απολύτως θέση στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα υπάρξει δέσμευση για καταστροφή και διακοπή κάθε κατασκευής επιθετικών στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων. Οι νέοι ηγέτες της Γάζας θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές τους.

14. Θα παρασχεθεί εγγύηση ασφάλειας από περιφερειακούς εταίρους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί απειλή ούτε για το Ισραήλ ούτε για τον ίδιο τον πληθυσμό της.

15. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με αραβικούς και διεθνείς εταίρους για να αναπτύξουν μια προσωρινή διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, η οποία θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα για να επιβλέπει την ασφάλεια. Η δύναμη αυτή θα αναπτύξει και θα εκπαιδεύσει μια παλαιστινιακή αστυνομία, που θα αποτελέσει μακροπρόθεσμο όργανο εσωτερικής ασφάλειας.

16. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα και οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας θα παραδίδουν σταδιακά τα εδάφη που κατέχουν στη δύναμη σταθεροποίησης, καθώς αυτή θα εδραιώνει τον έλεγχο και τη σταθερότητα στη Λωρίδα.

17. Εάν η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την πρόταση, τα παραπάνω σημεία θα εφαρμοστούν σε περιοχές χωρίς τρομοκρατία, τις οποίες οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας θα παραδώσουν σταδιακά στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης.

18. Το Ισραήλ συμφωνεί να μην πραγματοποιεί μελλοντικά πλήγματα στο Κατάρ. Οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν τον σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο της Ντόχα στη σύγκρουση της Γάζας.

19. Θα δημιουργηθεί διαδικασία αποριζοσπαστικοποίησης του πληθυσμού. Αυτή θα περιλαμβάνει διαθρησκειακό διάλογο με στόχο την αλλαγή νοοτροπιών και αφηγήσεων στο Ισραήλ και τη Γάζα.

20. Όταν η ανασυγκρότηση της Γάζας θα έχει προχωρήσει και το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής θα έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, που αναγνωρίζεται ως η φιλοδοξία του παλαιστινιακού λαού.

21. Οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν διάλογο ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστινίους, με στόχο την επίτευξη πολιτικού ορίζοντα για ειρηνική συνύπαρξη.