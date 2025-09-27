Το ευρωπαϊκό αεροδρόμιο που έχει ξενοδοχείο για σκύλους

Το νεότερο ξενοδοχείο του αεροδρομίου Φιουμιτσίνο της Ρώμης ξεκίνησε τη λειτουργία του τον περασμένο Απρίλιο, με μία ιδιαιτερότητα: τους φιλοξενούμενούς του.

Το πολυτελές ξενοδοχείο Dog Relais φιλοξενείται στο πίσω μέρος του πάρκινγκ μακράς διάρκειας του αεροδρομίου και όπως προϊδεάζει το όνομά του, φιλοξενεί τα τετράποδα μέλη των οικογενειών που ταξιδεύουν.

Με περίπου 40 ευρώ την ημέρα, κλείνει κανείς ένα δωμάτιο με δάπεδα με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υπηρεσίες αρωματοθεραπείας.

«Η λεβάντα και το τεϊόδεντρο είναι ιδανικά για σκύλους που αγχώνονται επειδή είναι χωρισμένοι από τους ιδιοκτήτες τους», δήλωσε στους Sunday Times ο διευθυντής του ξενοδοχείου Roberto Tortorella. «Παίζουμε επίσης μουσική στα 432Hz, η οποία είναι χαλαρωτική για τους σκύλους — συνήθως χαλαρωτική, lounge ή κλασική».

Στις υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνεται ο καλλωπισμός ενώ με 60 ευρώ τη βραδιά κλείνει κανείς premium δωμάτιο με οθόνη τηλεόρασης και κάμερα web για βιντεοκλήσεις από τους κηδεμόνες του ζώου, οι οποίοι μπορούν να χειριστούν εξ΄αποστάσεως μία συσκευή στο δωμάτιο που μοιράζει μπισκότα κατόπιν εντολής.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 40 δωμάτια, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει τη δική του μικρή ιδιωτική αυλή. Τα πρωινά και τα απογεύματα ωστόσο προβλέπονται για παρέα καθώς οι τετράποδοι φιλοξενούμενοι μπορούν να τα περάσουν σε επτά κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους. «Συνήθως δεν βάζουμε τα αρσενικά μαζί επειδή είναι ένα παράξενο, νέο μέρος για αυτά και μπορεί να υιοθετήσουν αμυντική στάση. Και δεν παίρνουμε τα θηλυκά σε περίοδο αναπαραγωγής για να αποφύγουμε τις εγκυμοσύνες», είπε ο Tortorella.

Με δύο λόγια γίνεται ευκολότερο να αφήσει κανείς τον σκύλο του στο Φιουμιτσίνο, αν και την ίδια ώρα γίνεται το ίδιο ευκολότερο και να τον πάρει μαζί του στην πτήση. Αυτή την εβδομάδα, ο ιταλικός αερομεταφορέας Ita εφάρμοσε νέους κανόνες που επιτρέπουν σε σκύλους βάρους έως 25 κιλών να πετούν δίπλα στους κηδεμόνες τους στην καμπίνα. Μέχρι τώρα, όλοι οι σκύλοι άνω των 10 κιλών μπορούσαν να ταξιδέψουν μόνο στο χώρο αποσκευών.