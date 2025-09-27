Τα «Φαντάσματα» της Ουκρανίας: Η μυστηριώδης μονάδα που κυνηγά ρωσικά αεροσκάφη στην Κριμαία (βίντεο)

Η μονάδα «Ghosts» (Φαντάσματα) της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι «σκότωσε» (άλλα) δύο ρωσικά αεροσκάφη αυτή την εβδομάδα και έπληξε δύο συστήματα ραντάρ σε επίθεση με τη χρήση drone.

Πιο συγκεκριμένα, η διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας δήλωσε την Πέμπτη ότι η μονάδα έκαψε δύο ρωσικά αεροσκάφη An-26, στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για την καταστροφή ρωσικών στόχων υψηλής αξίας στην χερσόνησο της Κριμαίας.

Το Antonov An-26 είναι ένα δικινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος με στροβιλοκινητήρα που σχεδιάστηκε αρχικά από τη Σοβιετική Ένωση. Το αεροπλάνο τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία το 1970.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, η επίθεση της μονάδας έπληξε επίσης έναν σταθμό ραντάρ επιτήρησης επιφανείας και ένα παράκτιο σύστημα ραντάρ MR-10M1 «Mys M1».

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει την επίθεση.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας αναφέρθηκε επίσης στην επίθεση και κοινοποίησε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η επίθεση να λαμβάνει χώρα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο, τα παλαιά ρωσικά αεροσκάφη καταστράφηκαν.

Two russian An-26 aircraft and coastal radars — another targets destroyed by the @DI_Ukraine “Ghosts” in Crimea. During a raid on the Crimea peninsula, Ukrainian forces destroyed two russian An-26 transport aircraft and also struck a surface surveillance radar station and the… pic.twitter.com/6j1V9R9li4 — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 25, 2025

Η Ουκρανία δεν γνωστοποίησε ποια drones χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ή πώς χρησιμοποιήθηκαν, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει drones τόσο μεγάλης όσο και μικρής εμβέλειας για να πλήξουν ρωσικά αεροσκάφη που σταθμεύουν σε αεροπορικές βάσεις τόσο στην Κριμαία όσο και εντός της Ρωσίας.

Αυτές οι τακτικές του Κιέβου έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές υποβαθμίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις τις ρωσικές δυνατότητες. Έχουν επίσης όμως πυροδοτήσει νέες ανησυχίες ότι οι δυτικές αεροπορικές βάσεις θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες σε αντίστοιχα είδη επίθεσης και ενδεχομένως να χρειαστούν ισχυρότερες άμυνες.

Η ανακοίνωση της διεύθυνσης στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας ήρθε μετά την ανακοίνωση της Δευτέρας ότι τα «Φαντάσματα» κατέστρεψαν δύο ρωσικά αεροσκάφη Be-12 «Chaika» σε επίθεση στην Κριμαία, χαρακτηρίζοντάς την ως την πρώτη φορά στην ιστορία που το αεροσκάφος, το οποίο λέγεται ότι χρησιμοποιεί η Ρωσία για να κυνηγά εχθρικά ναυτικά drones, καταστράφηκε σε μάχη.

Πέρα από τις πρόσφατες επιθέσεις σε ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, η ουκρανική μονάδα «Φαντάσματα» έχει αναλάβει την ευθύνη για μια σειρά από πλήγματα σε ρωσικό εξοπλισμό και βάσεις, κυρίως στην Κριμαία, αν και οι διαθέσιμες πληροφορίες για αυτά τα πλήγματα είναι περιορισμένες.

Τα «Φαντάσματα»

Τα «Φαντάσματα» είναι μια μυστηριώδης, ειδική μονάδα που εντάσσεται στη διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας, η οποία περιγράφει τον σκοπό της ως την «αποστρατιωτικοποίηση της προσωρινά κατεχόμενης Κριμαίας».

Έχει καταστρέψει ρωσικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας, έχει πλήξει ρωσικές βάσεις και έχει στοχεύσει ρωσικές υποδομές επιτήρησης, ενώ παράλληλα έχει διεξάγει νυχτερινές έρευνες για την αναζήτηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η Κριμαία

Η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους στην Κριμαία και την κοντινή Μαύρη Θάλασσα καθ’ όλη τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας εναέρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Κριμαία είναι εξαιρετικά σημαντική και συμβολική για την Ουκρανία. Η Ρωσία έχει καταλάβει τη χερσόνησο από το 2014 και η ανάκτησή της αποτελεί σημαντικό στόχο για το Κίεβο.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρατηρηθεί σαφής αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων στην περιοχή. Η διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφερε ότι τα «Φαντάσματα» κατέστρεψαν επίσης τρία ρωσικά ελικόπτερα Mi-8 και ένα ραντάρ Nebo-U στην Κριμαία σε επίθεση το περασμένο Σάββατο.