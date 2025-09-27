Αμέλια Έρχαρτ: Με εντολή Τραμπ δημοσιοποιούνται τα αρχεία για την εξαφάνιση της πρωτοπόρου της αεροπορίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό την Παρασκευή ότι έδωσε εντολή για τον αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην Αμερική: την εξαφάνιση της πρωτοπόρου της αεροπορίας Αμέλια Έρχαρτ.

Στις 21 Μαΐου 1932 η Αμέλια Έρχαρτ έγινε η πρώτη γυναίκα πιλότος, που διέσχισε μόνη με το αεροπλάνο της τον Ατλαντικό Ωκεανό. Αυτή η σόλο πτήση της έφερε διεθνή αναγνώριση και την καθιέρωσε ως πρωτοπόρο της αεροπορίας. Πέντε χρόνια αργότερα θα ερχόταν η… εξαφάνισή της.

Το αεροπλάνο της εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μαζί με τον Φρεντ Νούναν ενώ επιχειρούσαν τον γύρο του κόσμου το 1937. Το αεροσκάφος τους εξαφανίστηκε πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Παρά τις έρευνες δεκαετιών, ουδέποτε βρέθηκαν συντρίμμια.

Η Έρχαρτ κηρύχθηκε επίσημα νεκρή στις 5 Ιανουαρίου 1939.

Στην έκθεσή της, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Έρχαρτ και ο Νούναν είχαν ξεμείνει από καύσιμα και το αεροσκάφος τους συνετρίβη στον απέραντο ωκεανό. Το τι συνέβη μετά τη συντριβή είναι ακόμα ασαφές. Δεδομένου του μυστηρίου που περιβάλλει αυτό το γεγονός, έχουν προκύψει αρκετές θεωρίες που εξακολουθούν να συζητούνται μέχρι σήμερα.

Δεν είναι σαφές ποια αρχεία μπορεί να έχει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την Έρχαρτ.

Η ανάρτηση Τραμπ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επισημαίνει πως το μυστήριο που περιβάλλει την τελευταία πτήση της Έρχαρτ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων. «Δίνω εντολή στην κυβέρνησή μου να αποχαρακτηρίσει και να δημοσιοποιήσει όλα τα κρατικά αρχεία που σχετίζονται με την Αμέλια Έρχαρτ, το τελευταίο ταξίδι της και οτιδήποτε την αφορά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ έχει δώσει εντολή για τη δημοσιοποίηση και άλλων διαβαθμισμένων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που σχετίζονται με τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι το 1963 και τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το 1968.

Επικρίνεται όμως για αθέτηση υποσχέσεων περί δημοσιοποίησης των αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν, τον Νεοϋορκέζο χρηματομεσίτη που πέθανε στη φυλακή το 2019 προτού δικαστεί για κακουργήματα σεξουαλικής φύσης, με θύματα ιδίως ανήλικες.

Ο θάνατος αυτού του φίλου πολλών σταρ και ισχυρών πολιτικών τροφοδότησε πλήθος συνωμοσιολογικών θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες τον δολοφόνησαν για να εμποδίσουν τις αποκαλύψεις που θα έκανε για ιδιαίτερα προβεβλημένα πρόσωπα.

Διαβάστε ακόμα:

→ «Ποτέ μην διακόπτεις κάποιον που κάνει, αυτό που του είπες ότι δεν γίνεται»: Η γυναίκα, που έκανε το ανέφικτο και… εξαφανίστηκε