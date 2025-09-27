Λίζα Μόνακο: Το στέλεχος της Microsoft που ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να απολυθεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Microsoft την Παρασκευή να απολύσει τη Λίζα Μόνακο, ένα στέλεχος της εταιρείας που ο τεχνολογικός κολοσσός προσέλαβε πρόσφατα και έχει διατελέσει υφυπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Μπάιντεν.

«Θεωρώ πως η Microsoft θα έπρεπε να τερματίσει αμέσως τη σύμβαση εργασίας της Λίζα Μόνακο», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτηρίζοντας «διεφθαρμένη» την 57χρονη πρώην υφυπουργό Δικαιοσύνης.

Η Microsoft προσέλαβε τη Μόνακο για να αναλάβει επικεφαλής διεθνών υποθέσεων και, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος Τραμπ, θα χειρίζεται εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες. «Αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ιδίως δεδομένων των συμβάσεων μεταξύ της Microsoft και της αμερικανικής κυβέρνησης», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τμήματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ χρησιμοποιούν την υποδομή cloud και λογισμικό της Microsoft.

Η κίνηση αυτή να πιέσει τη Microsoft να απολύσει τη Μόνακο είναι άλλο ένα παράδειγμα της εκστρατείας αντεκδίκησης που έχει ξεκινήσει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εναντίον πρώην αξιωματούχων των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν, τους οποίους κατηγορεί για το «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ πανηγύρισε την Πέμπτη τις κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις που απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Κόμι δεν θα είναι ο τελευταίος πολιτικός αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει κατηγορίες, αν και διέψευσε ότι διατηρεί λίστα με αξιωματούχους σε βάρος των οποίων θα ήθελε να ασκηθούν διώξεις. «Δεν υπάρχει λίστα, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλοι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή. «Ελπίζω ότι θα υπάρξουν και άλλοι».