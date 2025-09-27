Ο Έλον Μασκ κατονομάζεται σε νέα αρχεία του Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν στο Κογκρέσο

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ κατονομάζεται σε νέα αρχεία που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί και σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Στα ίδια αρχεία κατονομάζεται και ο πρίγκιπας Άντριου και ο μεγιστάνας Πίτερ Τιλ, συνιδρυτής του PayPal και του Palantir και μέτοχος εταιρειών όπως η SpaceX και η LinkedIn.

Τα αρχεία που παραδόθηκαν σε αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων κα δείχνουν ότι ο Μασκ είχε προσκληθεί στο νησί του Έπσταϊν τον Δεκέμβριο του 2014.

Ξεχωριστά, ένα μανιφέστο για μια πτήση από το Νιου Τζέρσεϊ στη Φλόριντα τον Μάιο του 2000 κατονομάζει τον πρίγκιπα Άντριου μεταξύ των επιβατών.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράβαση. Ο Μασκ έχει αναφέρει παλαιότερα ότι ο Έπσταϊν τον είχε προσκαλέσει στο νησί, αλλά εκείνος είχε αρνηθεί.

Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων λένε ότι περιλαμβάνουν αρχεία καταγραφής τηλεφωνικών μηνυμάτων, αντίγραφα αρχείων καταγραφής πτήσεων και δηλωτικών για αεροσκάφη, αντίγραφα οικονομικών βιβλίων και το ημερήσιο πρόγραμμα του Έπσταϊν.

Εκτός από τον Μασκ και τον πρίγκιπα Άντριου, τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν περιέχουν επίσης τα ονόματα άλλων προσωπικοτήτων, όπως ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ.

«Παίζει ακόμη αυτό;»

Μία αναφορά στα αρχεία με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2014 σημειώνει: «Υπενθύμιση: Ο Έλον Μασκ θα φτάσει στο νησί στις 6 Δεκεμβρίου: παίζει ακόμα αυτό;)»

Επιπλέον ένα αποδεικτικό πτήσης καταγράφει ότι ο πρίγκιπας Άντριου βρισκόταν σε πτήση με τον Έπσταϊν και την καταδικασμένη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ από το Τέτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ προς το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα στις 12 Μαΐου 2000.

Με πληροφορίες από BBC