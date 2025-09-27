Ναρκωτικά: Στο τραπέζι αμερικανικές επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου NBC News την Παρασκευή που επικαλέστηκε τέσσερις ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επιθέσεις, που ενδεχομένως περιλαμβάνουν τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενδέχεται να εξαπολυθούν σε λίγες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια επιχείρηση, καθώς Ουάσινγκτον και Καράκας έχουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση ηγετών από τη Μέση Ανατολή, μεταδίδει επίσης το αμερικανικό δίκτυο.

Εφόσον πραγματοποιηθούν επιθέσεις αυτού του είδους θα σημαίνει κλιμάκωση στην περιοχή, μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον τριών πλοίων κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας τις τελευταίες εβδομάδες, πιθανότατα σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι τα πλοία διακινούσαν ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ, αλλά πολλοί επικριτές του καταδικάζουν τις επιθέσεις κάνοντα λόγο για κατάχρηση εξουσίας που ισοδυναμεί με εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Διαβάστε ακόμα:

→ Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο πρότεινε τη βοήθειά του στις ΗΠΑ για να καταδιώξουν το καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα