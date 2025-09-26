Έγγραφα συνδέουν τον Έλον Μασκ και τον πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εμφανίζεται σε αρχεία που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, υποδεικνύοντας μια πιθανή επίσκεψή του στο νησί του καταδικασμένου παιδεραστή.

Στα ίδια έγγραφα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, καταγράφεται και ο πρίγκιπας Άντριου ως επιβάτης στο ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν.

Σύμφωνα με το Sky News, τα αρχεία φαίνεται να τοποθετούν τον Μασκ στο νησί στις 6 Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή έξι χρόνια μετά την καταχώριση του Έπσταϊν ως σεξουαλικού παραβάτη. Στο πρόγραμμα της ημέρας υπάρχει σημείωση: «Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί στις 6 Δεκεμβρίου (ισχύει ακόμα;)».

Τον Ιούνιο, ο Μασκ είχε ισχυριστεί ότι το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν σε αρχεία που αφορούσαν τον Έπσταϊν, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απόκρυψη πληροφοριών, χωρίς όμως να παρουσιάσει στοιχεία. Αργότερα φαίνεται ότι διέγραψε τις σχετικές αναρτήσεις του στο X.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης τον πρίγκιπα Άντριου σε πτήση με το τζετ του Έπσταϊν από το Τέτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα στις 12 Μαΐου 2000, μαζί με την τότε σύντροφο του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, που έχει καταδικαστεί για σεξουαλική διακίνηση, καθώς και δύο ονόματα που έχουν διαγραφεί.

Μία από τις γυναίκες που είχε κατηγορήσει τον Έπσταϊν για σεξουαλικές επιθέσεις κατέθεσε ότι θυμάται να ταξίδεψε μαζί με τον πρίγκιπα σε αυτή την πτήση, ενώ ήταν μόλις 14 ετών.

Πηγή: Sky News