Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο πρότεινε τη βοήθειά του στις ΗΠΑ για να καταδιώξουν το καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα

Κόσμος

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Ο Μαδούρο έκανε αυτήν την πρόταση στις αρχές Σεπτεμβρίου στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρενέλ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο προσέφερε τη βοήθειά του στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να καταδιώξει τους ηγέτες του καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα, αφού οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον διακινητών ναρκωτικών.

Ο Μαδούρο έκανε αυτήν την πρόταση στις αρχές Σεπτεμβρίου στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρενέλ. Παράλληλα, του παρέδωσε μια επιστολή για τον Τραμπ με την οποία τον προέτρεψε να ξεκινήσουν απευθείας διάλογο, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

