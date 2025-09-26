Απορρίφθηκε η πρόταση Ρωσίας και Κίνας να αναβληθεί η επιβολή κυρώσεων στην Τεχεράνη

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος.

Εννέα από τις 15 χώρες του ΣΑ την καταψήφισαν και δύο απείχαν.

Όλες οι κυρώσεις που είχε επιβάλει ο ΟΗΕ στο Ιράν θα τεθούν και πάλι σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (03.00 ώρα Ελλάδας) αφού η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι παραβίασε τη συμφωνία του 2015 η οποία στόχευε να την αποτρέψει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η Ρωσία υποστήριξε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι η επιβολή εκ νέου των κυρώσεων μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες και να οδηγήσει σε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενώ η Κίνα είπε ότι το Ιράν έστειλε «κατ’ επανάληψη θετικά σήματα» στους Ευρωπαίους και ότι η αναβολή των κυρώσεων θα αφήσει ανοιχτό ένα παράθυρο στη διπλωματία.

Η Γαλλία ωστόσο απάντησε ότι το Ιράν δεν έκανε κάποια συγκεκριμένη χειρονομία και προτίμησε να αναβάλει τα πάντα, διαβεβαιώνοντας όμως ότι η επιβολή των κυρώσεων δεν σημαίνει και τον τερματισμό των διπλωματικών προσπαθειών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ