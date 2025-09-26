Σαρκοζί: Οι δικηγόροι του θα κάνουν τα πάντα για να φροντίσουν ότι η φυλάκισή του θα είναι «όσο το δυνατόν πιο σύντομη»

Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ότι η ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με σχέδιο εξασφάλισης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς του εκλιπόντος Λίβυου δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι.

«Θα φροντίσουμε ώστε η φυλάκισή του να είναι όσο το δυνατόν σύντομη», δήλωσε ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρρουά, στο κανάλι ειδήσεων BFMTV την Παρασκευή, μετά την ιστορική στιγμή που ο Σαρκοζί έγινε ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος που πηγαίνει στη φυλακή.

Ο Σαρκοζί, που υπηρέτησε ως προεδρεύων των Ρεπουμπλικάνων από το 2007 έως το 2012, κατέθεσε έφεση κατά της καταδίκης του, αλλά μια ειδική διάταξη των δικαστών σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει την ποινή φυλάκισης τις επόμενες εβδομάδες, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία της έφεσης.

Έκκληση στον Μακρόν να χορηγήσει χάρη

Ο Ανρί Γκινο, σύμμαχος του Σαρκοζί και πρώην ειδικός σύμβουλος του, δήλωσε στο RTL ότι η καταδίκη του πρώην προέδρου ήταν «μια ταπείνωση για το κράτος και τους θεσμούς του» και κάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να χορηγήσει χάρη στον Σαρκοζί ώστε να αποφύγει τη φυλακή.

Ο Μακρόν δεν έχει σχολιάσει την καταδίκη και την ποινή.

Ανώτατα στελέχη του δεξιού κόμματος Les Républicains έχουν εκφράσει δημόσια υποστήριξη, αλλά λόγω της αυξανόμενης δυσπιστίας προς την πολιτική τάξη, δεν έχουν προχωρήσει σε αίτημα χορήγησης χάρης. Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του κόμματος, Μπρούνο Ρεταγιό, εξέφρασε «πλήρη στήριξη και φιλία», προσθέτοντας ότι δεν έχει καμία αμφιβολία πως ο Σαρκοζί θα αφιερώσει όλη του την ενέργεια στην υπεράσπισή του κατά της έφεσης.

Ο Σαρκοζί, 70 ετών, έχει ραντεβού με τον εισαγγελέα του κράτους στις 13 Οκτωβρίου, όταν θα ενημερωθεί για την ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του, η οποία μπορεί να είναι από τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι πιθανότατα θα κρατηθεί στη φυλακή La Santé, στο νότιο Παρίσι, σε ατομικό κελί, αλλά θα έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και προαύλιο. Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος ανέφερε ότι οι κρατούμενοι στο ίδρυμα αυτό συνήθως βρίσκονται στα κελιά τους για 23 ώρες την ημέρα.

Όπως κάθε κρατούμενος, όταν ο Σαρκοζί μπει στη φυλακή, οι δικηγόροι του θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα για αποφυλάκιση ή για εκτέλεση της ποινής με άλλο τρόπο, όπως ηλεκτρονικό βραχιόλι. Το αίτημα αυτό θα εξεταστεί από δικαστή.

Αντιδράσεις ΜΜΕ και πολιτικού κόσμου

Σε άρθρο της η συντηρητική γαλλική εφημερίδα Le Figaro κατήγγειλε την απόφαση του δικαστηρίου ως «απολύτως παράλογη και ανεξήγητη».

Άλλοι σχολιαστές υπενθύμισαν ότι πολιτικοί όλων των κομμάτων και παρατάξεων έχουν καταδικαστεί σε ποινικά δικαστήρια στη Γαλλία, όπως ο σοσιαλιστής υπουργός Ζερόμ Καιουζάκ, που είχε ηγηθεί της προσπάθειας του Φρανσουά Ολάντ για ένα πιο έντιμο φορολογικό σύστημα, αλλά καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και κρυφές καταθέσεις σε φορολογικούς παραδείσους σε όλο τον κόσμο.

Η Le Monde σχολίασε ότι η καταδίκη και η ποινή του Σαρκοζί αποδεικνύουν ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Η μεγαλύτερη γαλλική ένωση δικαστικών σημείωσε ότι για ποινές φυλάκισης πέντε ετών ή περισσότερες, πάνω από το 80% των καταδικασθέντων πηγαίνουν απευθείας στη φυλακή, επομένως ο Σαρκοζί δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά.

Η εισαγγελία, που είχε κατηγορήσει τον Σαρκοζί στο δικαστήριο ότι συνάπτει «ένα φαουστικό παζάρι διαφθοράς με έναν από τους πιο απαράδεκτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών» για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τον Καντάφι, είχε προτείνει ποινή επτά ετών. Οι δικαστές την Πέμπτη επέβαλαν ποινή πέντε ετών, με ειδική διάταξη που ορίζει ότι η φυλάκιση θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, παρά τη διαδικασία έφεσης.

Κριτική από την αριστερά

Από την αριστερά, η Έβα Τζόλυ, πρώην δικαστής και υποψήφια των Πράσινων για την προεδρία το 2012, δήλωσε ότι οι επικρίσεις του Σαρκοζί προς το δικαστικό σύστημα εκτός αίθουσας είναι «επίθεση στη δημοκρατία» και μια ρητορική τύπου Ντόναλντ Τραμπ.