WSJ: «Ανοιχτός» ο Τραμπ στο ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών για χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας

WSJ: «Ανοιχτός» ο Τραμπ στο ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών για χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας

REUTERS/Brian Snyder

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ανοιχτός, αλλά δεν δεσμεύτηκε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να άρει τους περιορισμούς για τη χρήση αμερικανικών οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα εντός της Ρωσίας, ωστόσο δεν δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει, στη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες την Τρίτη.

Την πληροφορία αυτή μετέφερε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal.

Το πρακτορείο Reuters που την αναμετέδωσε διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να την επαληθεύσει.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

