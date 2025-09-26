Ισραηλινός αξιωματούχος: Ο Νετανιάχου δεν είχε ποτέ πρόθεση να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, ο Τραμπ τον βοηθά να αποκρούσει την πίεση από την ακροδεξιά

Ένας ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στους ανταποκριτές του Channel 12 που ταξιδεύουν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είχε ποτέ πρόθεση να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης σε απάντηση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τα δυτικά έθνη.

Το Ισραήλ έχει απειλήσει να το πράξει τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

«Στην εξίσωση της προσάρτησης ως κατάλληλης ισραηλινής απάντησης στη διεθνή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, μένουμε με αναγνώριση και καμία ισραηλινή απάντηση», δήλωσε ο αξιωματούχος στο ισραηλινό Channel 12.

«Δεν θα υπάρξει προσάρτηση και ο Νετανιάχου δεν είχε ποτέ πρόθεση να υπάρξει προσάρτηση, επειδή δεν θα θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ», είπε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στις συμφωνίες ομαλοποίησης του Ισραήλ με τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο.

Η παρέμβαση Τραμπ

Επιπλέον, ανάφερε ότι η δήλωση του Τραμπ βοηθά τον Νετανιάχου να αποτρέψει την πίεση από ακροδεξιά στοιχεία στην κυβέρνησή του, όπως ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

«Ο Τραμπ έβγαλε τα κάστανα [του Νετανιάχου] από τη φωτιά. Τι θα πουν τώρα ο Σμότριτς και ο Μπεν Γκβιρ; Παράρτημα, παρόλο που ο Τραμπ είπε όχι», λέει ο αξιωματούχος.

Πηγή: Times of Israel