Η ΕΕ προχωρά στην κατασκευή «τείχους από drones»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επεξεργαστεί τις τεχνικές και χρηματοδοτικές λεπτομέρειες για την κατασκευή ενός «τείχους drones» με στόχο την προστασία της Ευρώπης από τη Ρωσία, έπειτα από μια σειρά παραβιάσεων εναέριου χώρου από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα οχήματα.

«Σήμερα τα κράτη-μέλη της ΕΕ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους, σε στενό συντονισμό με το ΝΑΤΟ, να συνεργαστούν ώστε να υπάρξει μια ενιαία απάντηση απέναντι στις αυξανόμενες απειλές της Ρωσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους, στο POLITICO μετά από μια εικονική συνεδρίαση με τους υπουργούς Άμυνας της ανατολικής πτέρυγας.

«Η απάντησή μας πρέπει να είναι σταθερή, ενωμένη και άμεση. Η Eastern Flank Watch που ανακοινώθηκε από την πρόεδρο [Ούρσουλα] φον ντερ Λάιεν θα ωφελήσει ολόκληρη την Ευρώπη», συνεχίζει η δήλωση. «Για να γίνει το έργο αυτό επιχειρησιακό το συντομότερο δυνατό, θα χρειαστούν γρήγορα βήματα σε πολιτικό, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και η κινητοποίηση της βιομηχανίας μας».

Συμμετοχή των κρατών-μελών και της Ουκρανίας

Την Παρασκευή, η Επιτροπή συγκέντρωσε τους υπουργούς Άμυνας από Βουλγαρία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Ρουμανία. Παρόντες ήταν επίσης η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Δανική προεδρία του Συμβουλίου. Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, όπου το ΝΑΤΟ συμμετείχε ως παρατηρητής, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σμύχαλ, τους ενημέρωσε για την «δοκιμασμένη στο πεδίο μάχη εμπειρία» της χώρας του.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το τείχος drones πρέπει να περιλαμβάνει δυνατότητες εντοπισμού, παρακολούθησης και αναχαίτισης, ανέφερε η Επιτροπή. Άλλα στοιχεία θα πρέπει να είναι οι χερσαίες άμυνες, όπως αντιαρματικά συστήματα, η θαλάσσια ασφάλεια καθώς και η διαστημική επίγνωση κατάστασης.

Σε μια προσπάθεια να κερδηθεί η υποστήριξη χωρών της Νότιας Ευρώπης και άλλων πιο απομακρυσμένων από τη Ρωσία, τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη πρώτης γραμμής τόνισαν ότι τα ρωσικά drones αποτελούν κίνδυνο για το σύνολο της ΕΕ και όχι μόνο για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Οι παραβιάσεις στην εναέρια κυκλοφορία της Δανίας — που η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να συνδέονται με τη Ρωσία — δείχνουν ότι «η απειλή δεν περιορίζεται στην ανατολική πτέρυγα, καθώς drones μπορούν να εκτοξευθούν από ένα γειτονικό πλοίο ή σκάφος», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βουαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίσ.

Χρηματοδότηση και τεχνικός οδικός χάρτης

Το θέμα του τείχους drones θα συζητηθεί στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη την επόμενη εβδομάδα. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τώρα «έναν λεπτομερή τεχνικό οδικό χάρτη με εθνικούς εμπειρογνώμονες», καθώς και «ένα πλήρες ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο για να γίνει αυτή η ασπίδα πραγματικότητα». Το έργο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το σχέδιο SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ (δάνεια για όπλα) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αλλά οι Βρυξέλλες εξετάζουν και άλλες επιλογές.

Η Ουκρανία, που έχει περισσότερα από τρία χρόνια εμπειρίας στο πεδίο μάχης απέναντι σε ρωσικά drones, είναι έτοιμη να συμμετάσχει και να προσφέρει τεχνογνωσία, περιλαμβανομένης της αποστολής τεχνικών ομάδων για την εκπαίδευση των ευρωπαϊκών και νατοϊκών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Σμύχαλ. «Μαζί με τους συμμάχους μας, θα συντονίσουμε την αντίδρασή μας στις ρωσικές προκλήσεις στον αέρα… Συζητήσαμε επίσης τη συμμετοχή ουκρανικών κατασκευαστών στο έργο», πρόσθεσε. Η Ουκρανία και η ΕΕ θα υπογράψουν κοινή διακήρυξη τον Οκτώβριο.

Αυξανόμενες παραβιάσεις – Πιέσεις για επιτάχυνση

Η ιδέα του τείχους drones είχε προταθεί πρώτη φορά πέρυσι, αλλά απέκτησε δυναμική νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατά τη διάρκεια της ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης από τη φον ντερ Λάιεν, εν μέσω αυξανόμενων υποψιών για ρωσικές παραβιάσεις σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Τον τελευταίο μήνα, UAVs παραβίασαν τον εναέριο χώρο Πολωνίας, Ρουμανίας, Δανίας και Νορβηγίας· στην περίπτωση της Πολωνίας χρησιμοποιήθηκαν δαπανηροί πύραυλοι για να καταρρίψουν τουλάχιστον τρία φθηνά ρωσικά drones. Η στρατιωτική συμμαχία αναγκάστηκε να αποστείλει μαχητικά αεροσκάφη αφού τρία ρωσικά MiG-31 πέταξαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά. Τα περιστατικά ανέδειξαν τα κενά στα οπλοστάσια του ΝΑΤΟ.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Δανία αναγκάστηκε ξανά να κλείσει δύο αεροδρόμια μετά από νέα παραβίαση, ενώ drones εντοπίστηκαν επίσης πάνω από στρατιωτικές βάσεις και πλατφόρμες πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή.

Ενώ ο Κουμπίλιους είχε πει προηγουμένως ότι το τείχος drones θα μπορούσε να λειτουργεί σε ένα χρόνο, ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρωθυπουργός της Δανίας, δήλωσε ότι αυτό είναι «πολύ αργό».

Μιλώντας σε διαδικτυακή ενημέρωση την Παρασκευή, είπε: «Διαθέτουμε ήδη δυνατότητες για να αναχαιτίζουμε drones. Είναι θέμα ανάπτυξης, αγοράς, επένδυσης. Γι’ αυτό καλώ τις κυβερνήσεις να επισπεύσουν πραγματικά».

Με πληροφορίες από Politico