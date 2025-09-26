Logo Image

Axios: Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ

Κόσμος

Axios: Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ

Italian Presidency Press Office/Paolo Giandotti/Handout via REUTERS

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη την Τετάρτη, πως ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε αυτήν την εβδομάδα από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πυραύλους Tomahawk, προκειμένου να αναγκάσει τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να συνάψει ειρήνη, μετέδωσε σήμερα το Axios.

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης Ζελένσκι-Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλέστηκε έναν Ουκρανό αξιωματούχο και μια ακόμη πηγή με γνώση της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη την Τετάρτη, πως ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube