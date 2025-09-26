Χαμάς: Οι μαζικές αποχωρήσεις διπλωματών πριν από την ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ δείχνουν «απομόνωση» του Ισραήλ

Η Χαμάς αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η μαζική αποχώρηση των αντιπροσωπειών πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Έθνη σήμερα έδειξε την «απομόνωση» του Ισραήλ ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Γάζα.

«Το μποϊκοτάζ της ομιλίας του Νετανιάχου είναι μια εκδήλωση της απομόνωσης του Ισραήλ και των συνεπειών του πολέμου εξόντωσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ταχέρ αλ-Νούνου, σύμβουλος Τύπου του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

