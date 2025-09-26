Logo Image

Χαμάς: Οι μαζικές αποχωρήσεις διπλωματών πριν από την ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ δείχνουν «απομόνωση» του Ισραήλ

Κόσμος

Χαμάς: Οι μαζικές αποχωρήσεις διπλωματών πριν από την ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ δείχνουν «απομόνωση» του Ισραήλ

Τι αναφέρει η εξτρεμιστική οργάνωση σε ανακοίνωσή της

Η Χαμάς αναφέρει  σε ανακοίνωσή της ότι η μαζική αποχώρηση των αντιπροσωπειών πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Έθνη σήμερα έδειξε την «απομόνωση» του Ισραήλ ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Γάζα.

«Το μποϊκοτάζ της ομιλίας του Νετανιάχου είναι μια εκδήλωση της απομόνωσης του Ισραήλ και των συνεπειών του πολέμου εξόντωσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ταχέρ αλ-Νούνου, σύμβουλος Τύπου του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Πηγή: AFP

Διαβάστε ακόμη:

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Οι εχθροί του Ισραήλ είναι και εχθροί της Δύσης

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube