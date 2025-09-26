Ο Ισραηλινός στρατός έστησε μεγάφωνα για την ομιλία Νετανιάχου στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο «ενημερωτικής προσπάθειας», τοποθετήθηκαν μεγάφωνα πάνω σε φορτηγά στον φράχτη που βρίσκεται στα σύνορα Ισραήλ και Λωρίδας της Γάζας.

Σκοπός, όπως είπε, ήταν να μεταδοθεί η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, ανέφερε.

«Κυρίες και κύριοι, χάρη στις ειδικές προσπάθειες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, τα λόγια μου μεταδίδονται τώρα ζωντανά στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Γάζας», πρόσθεσε από το βήμα της 80ης Συνόδου του ΟΗΕ.

Και πρόσθεσε: «Στους εναπομείναντες ηγέτες της Χαμάς και στους δεσμοφύλακες των ομήρων μας, λέω τώρα: Παραδώστε τα όπλα σας. Αφήστε τον λαό μου να φύγει. Απελευθερώστε τους ομήρους, όλους τους 48 — απελευθερώστε τους ομήρους», είπε ο Νετανιάχου. «Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν δεν το κάνετε, το Ισραήλ θα σας κυνηγήσει».