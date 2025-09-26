Σαρκοζί: Δεν…θα του λείψει το σούσι – Οι ευκολίες του vip κελιού που θα τον «φιλοξενήσει»

Κελί στο «τμήμα ευάλωτων ατόμων» στις φυλακές La Sante του Παρισιού, αναμένεται να οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, μετά την χθεσινή καταδίκη του σε πενταετή φυλάκιση για σύσταση συμμορίας στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, θα μάθει την ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του στις 13 Οκτωβρίου, ενώ το μέγιστο διάστημα που θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει εκτός φυλακής μετά τις 13 Οκτωβρίου είναι τέσσερις μήνες.

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την απόφασή τους, αλλά άτομα που γνωρίζουν το γαλλικό δικαστικό σύστημα αναφέρουν ότι πιθανότατα θα φυλακιστεί στη La Sante στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή όπου κάποτε κρατήθηκε ο διαβόητος Βενεζουελανός τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι και ο πρώην δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα.

«Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να φιλοξενήσει ένα πρόσωπο όπως αυτός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των φυλακών Wilfried Fonck.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η La Sante διαθέτει πτέρυγα για «ευάλωτες προσωπικότητες», γνωστή και ως «VIP quarters».

Οι κρατούμενοι κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα κελιά τριών ατόμων, και προαυλίζονται μόνοι τους, για λόγους ασφαλείας. .

Ντουζ, τηλέφωνο, ενοικιαζόμενη τηλεόραση και… σούσι

Ο Ζιλιέν Φισμάιστερ από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, δήλωσε ότι η La Sante ανακαινίστηκε πρόσφατα και έτσι έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές.

Μετά την ανακαίνιση, όλα τα κελιά διαθέτουν δικά τους ντους. Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ το μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί περιλαμβάνει επίσης ένα σταθερό τηλέφωνο.

Ο Φισμάιστερ είπε ότι ο Σαρκοζί θα τρώει γεύματα που θα του διανέμονται, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα για να προετοιμάζουν τα γεύματά τους στα κελιά τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κρατούμενοι μπορούν να παραγγείλουν ακόμη και κεμπάπ και σούσι, τα οποία παραδίδονται στα κελιά τους μέσω drones, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Η φυλάκιση θα είναι για τον Σαρκοζί, μια εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία, έναν πρώην πρόεδρο με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, ο οποίος κάποτε αναφέρθηκε στους νεαρούς που εξεγέρθηκαν στα προάστια ως « αποβράσματα», απειλώντας να «τους καθαρίσει» με μάνικες νερού υψηλής πίεσης.

Δεν τίθεται θέμα να ζητήσει χαρη

Ορισμένοι εκ των υποστηρικτών του Νικολά Σαρκοζί θεωρούν πως ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να κάνει χρήση του δικαιώματός του να απονέμει χάρη σε καταδικασμένους, ωστόσο ο δικηγόρος του πρώην προέδρου δήλωσε πως δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα διότι ο Νικολά Σαρκοζί επιθυμεί να αποδείξει την αθωότητά του. Ο Νικολά Σαρκοζί έχει ωστόσο το δικαίωμα, μετά τη φυλάκισή του, να ζητήσει να αποφυλακιστεί και στη συνέχεια να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «ηλεκτρονικό βραχιολάκι».