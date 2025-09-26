Η Ουγγαρία διαψεύδει τις καταγγελίες της Ουκρανίας για παραβιάσεις του εναέριου χώρου της

Η Βουδαπέστη διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουγγαρία πραγματοποίησε αναγνωριστικές πτήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέγραψαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας με αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που είναι πιθανότατα ουγγρικά» ανέφερε ο Ζελένσκι σε αναρτήσεις του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος «έχει τρελαθεί με την αντιουγγρική εμμονή του. Τώρα αρχίζει να βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν» αντέδρασε στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας Πέτερ Σιγιάρτο.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι, με βάση τις πρώτες αναλύσεις, τα ύποπτα drones «πραγματοποιούσαν ενδεχομένως αναγνωριστικές πτήσεις στις βιομηχανίες των μεθοριακών περιοχών της Ουκρανίας». Δεν διευκρίνισε σε ποιες ακριβές περιοχές καταγράφηκαν οι πτήσεις, ούτε το πότε, γράφοντας μόνο ότι έγιναν «πρόσφατα».

Νωρίτερα η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφός της σε τρεις Ούγγρους υψηλόβαθμους αξιωματικούς, σε αντίποινα για μια παρόμοια απόφαση της Βουδαπέστης. «Κάθε πράξη μη σεβασμού εκ μέρους της Ουγγαρίας θα λαμβάνει αντίστοιχη απάντηση, ιδίως η έλλειψη σεβασμού απέναντι στους στρατιωτικούς μας» ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Ο Ούγγρος ομόλογός του απάντησε αμέσως μέσω του Facebook προφανώς ειρωνικά ότι «υπ’ αυτές τις συνθήκες η Ουκρανία περιμένει ότι η Ουγγαρία θα στηρίξει την ένταξή της στην ΕΕ».