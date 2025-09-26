Logo Image

Ποσό ρεκόρ 14 εκατ. δολαρίων κατέβαλε ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου για να αποφυλακιστεί

REUTERS/Emilie Madi

Ο Ριάντ Σαλαμέ θεωρείται ως ένας από τους βασικότερους υπευθύνους της οικονομικής κατάρρευσης του Λιβάνου

Εγγύηση άνω των 14 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό ρεκόρ στα χρονικά του Λιβάνου κατέβαλε ο πρώην διοικητής της κεντρικής Τράπεζας της χώρας Ριάντ Σαλαμέ, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση χρημάτων, για να αποφυλακιστεί.

Σύμφωνα με δικαστική πηγή ο πρώην διοικητής θα αφεθεί ελεύθερος «μέσα στις επόμενες ημέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες», αλλά θα ισχύει απαγόρευση  να ταξιδέψει.

Ο 75χρονος Σαλαμέ, ο οποίος διοίκησε την κεντρική τράπεζα επί τρεις δεκαετίες, αντιμετωπίζει πολλές κατηγορίες στον Λίβανο και στο εξωτερικό, κυρίως της υπεξαίρεσης χρημάτων, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής. Ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε ατασθαλία.

Ο Σαλαμέ, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα, γαλλική και λιβανέζικη, συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο και τον Απρίλιο απαγγέλθηκε σε βάρος του κατηγορία για τη φερόμενη υπεξαίρεση 44 εκατομμυρίων δολαρίων από την κεντρική τράπεζα.

Τον Αύγουστο, η δικαιοσύνη έθεσε ως όρο για την απελευθέρωσή του την καταβολή εγγύησης άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων και απαγόρευση να ταξιδέψει για έναν χρόνο, προτού το ποσό μειωθεί την Πέμπτη κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισής του.

Ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας θεωρείται ως ένας από τους βασικότερους υπευθύνους της οικονομικής κατάρρευσης του Λιβάνου, την οποία η Παγκόσμια Τράπεζα χαρακτήρισε μια από τις χειρότερες της σύγχρονης ιστορίας .

