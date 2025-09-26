Τραμπ για τις κατηγορίες στον Κόμεϊ: Είναι δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την Παρασκευή την κατηγορία που απαγγέλθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε βάρος του Τζέιμς Κόμεϊ και υπέδειξε ότι ο πρώην διευθυντής του FBI ίσως να μην είναι ο τελευταίος από τους πολιτικούς του εχθρούς που θα κατηγορηθούν, αν και διέψευσε ότι διαθέτει λίστα με στόχους.

«Δεν είναι λίστα, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν κι άλλοι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη. «Ελπίζω να υπάρξουν κι άλλοι. Αυτή είναι η γνώμη μου».

Ο Τραμπ είπε ότι ο Κόμεϊ, τον οποίο χαρακτήρισε «βρώμικο αστυνομικό», και άλλοι «ριζοσπαστικοί αριστεροί Δημοκρατικοί… όπλισαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης» και κατηγόρησε τον πρώην διευθυντή του FBI ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο το 2020 κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας σχετικά με την έρευνα του FBI για συνδέσεις μεταξύ της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016 και της Ρωσίας.

«Είπε ψέματα», δήλωσε ο πρόεδρος. «Για εκείνον ήταν μια πολύ καλή απάντηση αν δεν τον έπιαναν. Τον έπιασαν».

«Πρόκειται για δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση»

Ο Τραμπ επίσης διέψευσε ότι πίεζε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παραδοσιακά ένα πολιτικά ανεξάρτητο τμήμα, να κινηθεί κατά των αντιπάλων του.

«Πρόκειται για δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση», είπε ο Τραμπ. «Αυτοί είναι άρρωστοι, ριζοσπαστικοί αριστεροί άνθρωποι. Επίσης, πρόκειται για το γεγονός ότι δεν μπορείς να αφήνεις να συνεχίζεται αυτό. Είναι άρρωστοι, ριζοσπαστικοί αριστεροί άνθρωποι. Και δεν μπορούν να ξεφύγουν».

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ παραπονέθηκε δημόσια για την έλλειψη ποινικών κατηγοριών κατά των αντιλαμβανόμενων πολιτικών του εχθρών, προειδοποιώντας την Υπουργό Δικαιοσύνης Πάμ Μπόντι ότι «δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο».

Με πληροφορίες από Politico