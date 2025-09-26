Μερτς κατά της μετατόπισης των ΗΠΑ: Οι κανόνες δεν τηρούνται πλέον, το λέω με μεγάλη λύπη

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα επειδή δεν ακολουθούν πλέον τους κανόνες, μέρος αυτού που χαρακτήρισε ως θεμελιώδη μετατόπιση στον διατλαντικό εταίρο της Ευρώπης.

«Οι κανόνες δεν τηρούνται πλέον, η κοινοβουλευτική δημοκρατία βρίσκεται υπό πίεση, η ελευθερία της έκφρασης αμφισβητείται και η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας καταστέλλεται», δήλωσε ο Μερτς σε ακροατήριο σε σύνοδο κορυφής στο Βερολίνο.

Αυτές οι αλλαγές συνέβησαν με την πάροδο των ετών, είπε, και δεν θα ανατραπούν ξαφνικά μετά τις επόμενες εκλογές.

«Το λέω αυτό με μεγάλη λύπη», πρόσθεσε ο Μερτς.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, προσπαθεί να τοποθετηθεί ως ένα δημοκρατικό προπύργιο που τηρεί τους κανόνες, καθώς οι ηγέτες των ΗΠΑ και άλλων εθνών κλίνουν προς μια παγκόσμια τάξη που υπαγορεύεται από την εξουσία.

Βλέποντας καθημερινά τις ειδήσεις, «δεν είναι πλέον δεδομένο» σε πολλά μέρη του κόσμου ότι οι χώρες τηρούν κανόνες, νόμους, συνθήκες και διεθνείς υποχρεώσεις, δήλωσε ο Μερτς.

Στο επίκεντρο η ψηφιακή κυριαρχία

Ο καγκελάριος την Παρασκευή έθεσε επίσης στο στόχαστρο την εξάρτηση της Γερμανίας από λογισμικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας από την Ευρώπη να επικεντρωθεί περισσότερο στην ψηφιακή κυριαρχία και στα δικά της κέντρα δεδομένων.

«Θέλω εμείς στην Ευρώπη, όχι μόνο εμείς στη Γερμανία, αλλά εμείς στην Ευρώπη στο σύνολό της, να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι», είπε.

