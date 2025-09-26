Τραμπ: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία για τη Γάζα

«Φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

«Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους, που θα τερματίσει τον πόλεμο. Θα είναι ειρήνη. Νομίζω ότι έχουμε μια συμφωνία» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επεσήμανε, δε, απαντώντας στο σχόλιο κάποιου δημοσιογράφου ότι πρόκειται για τον 8ο πόλεμο που τερματίζει.

Μαζικές αποχωρήσεις πριν την ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Λίγο νωρίτερα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων πριν την ομιλία του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι οι εχθροί του Ισραήλ είναι και εχθροί της Δύσης.

Χθες, Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα, είχε δηλώσει επίσης ότι είναι «αρκετά κοντά» μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.