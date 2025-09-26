Logo Image

Ζελένσκι: Η Ουκρανία κατέγραψε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της κατά μήκος των συνόρων με την Ουγγαρία

Κόσμος

Ζελένσκι: Η Ουκρανία κατέγραψε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της κατά μήκος των συνόρων με την Ουγγαρία

REUTERS/Annegret Hilse

Όσα δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Η Ουκρανία έχει καταγράψει παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία φαίνονται να είναι ουγγρικά, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι αναφέρει σε δήλωσή του στην εφαρμογή Telegram ότι η προκαταρκτική εξέταση έδειξε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει αναγνωρίσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις δυτικές μεθοριακές περιοχές της Ουκρανίας.

«Έδωσα οδηγίες να επαληθεύονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και να υποβάλλονται επειγόντως αναφορές για κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube