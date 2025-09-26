Σλοβακία: Το Κοινοβούλιο ενέκρινε συνταγματικές αλλαγές για την προώθηση της «εθνικής ταυτότητας»

Οι νόμοι της Σλοβακίας θα υπερισχύουν της νομοθεσίας της ΕΕ σε θέματα που αφορούν την «εθνική ταυτότητα», συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων οικογένειας και φύλου, βάσει μιας συνταγματικής αλλαγής που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο την Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος έχει υιοθετήσει μια ολοένα και πιο αντιφιλελεύθερη θέση σε κοινωνικά ζητήματα, ενώ παράλληλα σφυρηλατεί στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία και την Κίνα στη διεθνή σκηνή, χαρακτήρισε τη συνταγματική αλλαγή ως «φράγμα κατά του προοδευτισμού».

Αντιδράσεις για τις τροποποιήσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+

Οι επικριτές του Φίτσο, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ορισμένων νομικών εμπειρογνωμόνων, φοβούνται ότι η τροπολογία θα απειλήσει τις δεσμεύσεις της Σλοβακίας προς τους νόμους της ΕΕ και τις διεθνείς συνθήκες.

Η τροπολογία ορίζει ότι τα μόνα αναγνωρισμένα φύλα θα είναι άνδρες και γυναίκες και ότι τα σχολικά προγράμματα σπουδών πρέπει να σέβονται τις πολιτιστικές και ηθικές θέσεις που ορίζονται στο σύνταγμα. Θα αυστηροποιήσει επίσης τους κανόνες για την υιοθεσία.

Η αλλαγή εγκρίθηκε με τις ελάχιστες απαραίτητες 90 ψήφους στην κάτω βουλή των 150 εδρών με τη βοήθεια ορισμένων συντηρητικών μελών της αντιπολίτευσης.

«Η Σλοβακική Δημοκρατία διατηρεί την κυριαρχία της πάνω απ’ όλα σε ζητήματα εθνικής ταυτότητας», αναφέρουν οι τροπολογίες, ιδίως σε πολιτιστικά και ηθικά ζητήματα.

Μια έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο ανέφερε ότι ήταν πλήρως σύμφωνο με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων προτεραιότητας του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι οι αλλαγές στοχεύουν στα ΛΟΑΤΚΙ+ και στα αναπαραγωγικά δικαιώματα.

«Αυτά είναι συντριπτικά νέα. Αντί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των παιδιών και των γυναικών, το Κοινοβούλιό μας ψήφισε την υιοθέτηση συνταγματικών τροποποιήσεων που θέτουν το σύνταγμα σε άμεση σύγκρουση με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας Σλοβακίας, Ράντο Σλόμποντα.

Η Επιτροπή της Βενετίας, μια ομάδα νομικών εμπειρογνωμόνων του οργάνου δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, επέκρινε επίσης τις τροπολογίες.

«Οι αόριστες και ευρείες διατυπώσεις όπως «εθνική ταυτότητα» και «πολιτιστικά και ηθικά ζητήματα»… ενέχουν σοβαρούς κινδύνους απρόβλεπτης και αυθαίρετης ερμηνείας και εφαρμογής…», δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, επαίνεσε τη δέσμευση της τροπολογίας για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων.

Η κυβέρνηση του Φίτσο κατηγόρησε τους φιλελεύθερους διαδηλωτές ότι σχεδίαζαν πραξικόπημα, άλλαξε νόμους για να αυστηροποιήσει τους κανόνες για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αύξησε τον έλεγχο των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και επιτέθηκε στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ως ξένους πράκτορες.

Πηγή: Reuters