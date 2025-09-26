Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ψηφίσει την Παρασκευή για την καθυστέρηση της επαναφοράς των κυρώσεων κατά του Ιράν

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα ψηφίσει την Παρασκευή για μια απόφαση που προτάθηκε από τη Ρωσία και την Κίνα, η οποία θα καθυστερούσε την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για έξι μήνες, αλλά διπλωμάτες δήλωσαν ότι είναι απίθανο να εγκριθεί.

Όλες οι κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών κατά του Ιράν αναμένεται να επαναφερθούν στις 8 μ.μ. EDT το Σάββατο (00:00 GMT), μετά από την ενεργοποίηση μιας 30ήμερης διαδικασίας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, κατηγορώντας την Τεχεράνη για παραβίαση της συμφωνίας του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις, που είχε στόχο να αποτρέψει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Μια απόφαση στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ χρειάζεται τουλάχιστον εννέα ψήφους υπέρ και καμία άσκηση βέτο από τη Βρετανία, τη Γαλλία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διπλωμάτες ανέφεραν ότι είναι πιθανό να υπάρξουν πολλές αποχές από την ψηφοφορία και ότι το κείμενο είναι απίθανο να υιοθετηθεί.

Προσπάθειες Ευρώπης και Ιράν για συμφωνία

Το Ιράν και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν αυτή την εβδομάδα να καταλήξουν σε μια τελευταία συμφωνία για να καθυστερήσει η επιστροφή των κυρώσεων και να δοθεί χώρος για μακροπρόθεσμες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν προσφέρει καθυστέρηση έως και έξι μήνες – για να δοθεί χώρος για συνομιλίες σχετικά με μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης – εάν το Ιράν αποκαταστήσει την πρόσβαση στους πυρηνικούς επιθεωρητές του ΟΗΕ, αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου και συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Τεχεράνη είναι πλήρως προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε σενάριο και θα προσαρμόσει τις πολιτικές της εάν οι κυρώσεις του ΟΗΕ επανέλθουν, αν και εξέφρασε την ελπίδα να μην αναβιώσουν, μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από Reuters