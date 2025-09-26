Logo Image

Εκατοντάδες διπλωμάτες «γύρισαν την πλάτη» στον Νετανιάχου αποχωρώντας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν την ομιλία του (βίντεο)

REUTERS/Caitlin Ochs

Μια αμήχανη στιγμή πριν την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Εκατοντάδες διπλωμάτες από όλο τον κόσμο αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εισέρχεται για να εκφωνήσει την ομιλία του.

Οι υποστηρικτές του Νετανιάχου προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από το θέαμα χειροκροτώντας δυνατά και όντας όρθιοι για αρκετά λεπτά.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σημείωσε: «Οι εχθροί μας είναι και δικοί σας εχθροί». H επισήμανσή του αυτή ωστόσο ήρθε μπροστά σε εκατοντάδες άδεια έδρανα.

Στη συνοδεία του πρωθυπουργού στο πλαϊνό θεωρείο μαζί με τη Σάρα Νετανιάχου βρίσκεται και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς.

Πηγή: Times of Israel 

