Τουσκ: Η Ρωσία έχει κακές προθέσεις για ολόκληρο τον κόσμο

Agencja Wyborcza.pl/Tomasz Stanczak via REUTERS

«Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ήμασταν ποτέ τόσο ενωμένοι», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός

Η Ρωσία έχει κακόβουλες προθέσεις απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο και η Ευρώπη είναι επιτέλους πιο ενωμένη στις απόψεις της σχετικά με την απειλή από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένοι… πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Η Ρωσία έχει κακόβουλες προθέσεις απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο και όσοι συνορεύουν μαζί της είναι οι πρώτοι που το αισθάνονται», δήλωσε ο Τουσκ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

