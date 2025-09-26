Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Οι εχθροί του Ισραήλ είναι και εχθροί της Δύσης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, μια ομιλία που σημαδεύτηκε από μαζική αποχώρηση από την αίθουσα, εις ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ άλλοι τον χειροκροτούσαν.

Ο πρόεδρος επαναλαμβάνει επανειλημμένα «παρακαλώ, τάξη στην αίθουσα» και χτυπά το σφυρί του.

Ο Νετανιάχου, σε μια ομιλία που ακούγεται από μεγάφωνα στη Γάζα, επιτέθηκε λεκτικά στο Ιράν, κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ «δημοκρατίας» του Ισραήλ και «οπισθοδρόμησης του ισλαμιστικού Ιράν», ενώ άφησε αιχμές για τον Μαχμούντ Αμπάς, απαιτώντας παράλληλα από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα, βάζοντας τελεσίγραφο: «Κατεβάστε τα όπλα, απελευθερώστε όλους τους ομήρους, και τους 48, και θα ζήσετε». Αντίθετα, προειδοποίησε, «το Ισραήλ θα σας αφανίσει». Πρόσθεσε ότι «αν η Χαμάς αποδεχτεί τα αιτήματά μας, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σήμερα».

Απευθυνόμενος απευθείας -μιλώντας στα εβραϊκά- στους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς, λέει: «Δεν σας έχουμε ξεχάσει – ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας».

Κάνοντας μια έκκληση στον δυτικό κόσμο, ο Νετανιάχου σημείωσε: «Οι εχθροί μας είναι και δικοί σας εχθροί».

Στη συνέχεια, έβγαλε και καρτέλες και κάνει ένα «pop quiz».

Η πρώτη γράφει: «Ποιος φωνάζει θάνατο στην Αμερική;», με τις απαντήσεις να είναι: «α) το Ιράν, β) η Χαμάς, γ) η Χεζμπολάχ, δ) οι Χούτι, ε) όλα τα παραπάνω».

Ακούγονται φωνές στην αίθουσα και ο Νετανιάχου επιλέγει την απάντηση «ε) όλα τα παραπάνω».

Προσθέτει ότι μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, πολλοί ηγέτες υποστήριξαν το Ισραήλ, αλλά η υποστήριξη αυτή έχει από τότε «εξανεμιστεί».

«ΗΠΑ και Ισραήλ αντιμετωπίζουν κοινή απειλή»

Η ομιλία Νετανιάχου έρχεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και ενώ έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική ενότητα μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. «Ο Πρόεδρος Τραμπ κατανοεί καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο ότι το Ισραήλ και η Αμερική αντιμετωπίζουν μια κοινή απειλή», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπενθύμισε τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν και στους συμμάχους του: δολοφονίες Αμερικανών, ομηρίες, καύση σημαίας και απόπειρες δολοφονίας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών — «όχι μία, αλλά δύο φορές».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, αυτές οι πράξεις τιμωρήθηκαν, «πλήρωσαν το τίμημα».

«Μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, κάναμε ό,τι θα έκανε ο οποιαδήποτε: ανταποδώσαμε», σημείωσε, θεωρώντας πως «το ίδιο θα έκαναν και οι ΗΠΑ». «Αυτό που κάνουμε στη Γάζα είναι να εξαλείψουμε τη Χαμάς και να σώσουμε το Ισραήλ».

«Οι Παλαιστίνιοι απορρίπτουν το Κράτος του Ισραήλ»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία (δηλαδή την Κοινοπολιτεία) και τη Γαλλία, κάνοντας συσχέτιση με «την άνοδο του αντισημιτισμού», κατηγορώντας μάλιστα τους Παλαιστίνιους ότι δεν θέλουν τη λύση των δύο κρατών.

Επανέλαβε δε την κατηγορηματική άρνησή του να αναγνωρίσει αυτό που αποκαλεί «κράτος-τρομοκράτη». Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχτεί τη δημιουργία ενός κράτους που θα διοικείται από ομάδες που απειλούν την ασφάλεια της χώρας και τη ζωή των πολιτών της. «Δεν θα μας αναγκάσετε να δεχτούμε ένα κράτος-τρομοκράτη. Δεν θα αυτοκτονήσουμε επειδή δεν έχετε το θάρρος να αντιμετωπίσετε εχθρικά μέσα ενημέρωσης ή αντισημιτικές συμμορίες», δήλωσε.

Σημείωσε μάλιστα πως «το θέμα δεν είναι το Κράτος της Παλαιστίνης, αλλά η απόρριψη του Κράτους του Ισραήλ (σ.σ. από τους Παλαιστίνιους και τη Χαμάς). Αυτό δεν αφορά μόνο τη Χαμάς, αλλά και την Παλαιστινιακή Αρχή».

«Δεν στοχεύουμε αμάχους»

Ο Νετανιάχου επιχείρησε να αντικρούσει τις κατηγορίες ότι το Ισραήλ «στοχεύει σκόπιμα αμάχους». Άλλωστε ο ΟΗΕ θεωρεί ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

«Το αντίθετο είναι αλήθεια», λέει, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ έχει ρίξει «εκατομμύρια φυλλάδια και έχει στείλει εκατομμύρια μηνύματα» για να πείσει τους αμάχους να εκκενώσουν την πόλη της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, «η Χαμάς εγκαθίσταται σε τζαμιά, σχολεία, νοσοκομεία, πολυκατοικίες», λέει, για να αναγκάσει τους αμάχους να «παραμείνουν σε κίνδυνο» – «συχνά απειλώντας τους με όπλα».

Απαντώντας στις κατηγορίες για γενοκτονία, ο Νετανιάχου ρωτάει αν μια χώρα που διαπράττει γενοκτονία θα παρακαλούσε τον πληθυσμό να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο – «Ζήτησαν οι Ναζί από τους Εβραίους να φύγουν; Όχι».

Στη συνέχεια, απορρίπτει τις κατηγορίες ότι το Ισραήλ προκαλεί σκόπιμα λιμό στον πληθυσμό της Γάζας. Αν υπάρχουν κάτοικοι της Γάζας που δεν έχουν αρκετή τροφή, αυτό οφείλεται στο ότι η Χαμάς «την κλέβει, την αποθηκεύει και την πουλάει».