«Σαφάρι» της Ιντερπόλ: 250 συλλήψεις για διαδικτυακές απάτες στην Αφρική

Καταστολή κυβερνοεγκλήματος, συντονισμένη από την Ιντερπόλ, οδήγησε στη σύλληψη 260 ατόμων που φέρονται να συνδέονται με διαδικτυακές απάτες ρομαντικών γνωριμιών και εκβιασμών, ανακοίνωσε την Παρασκευή η διεθνής αστυνομική οργάνωση.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε 14 χώρες της Αφρικής και επικεντρώθηκε σε απάτες στις οποίες οι δράστες δημιουργούν διαδικτυακές ερωτικές σχέσεις για να αποσπάσουν χρήματα από τα θύματα ή να τα εκβιάσουν με άσεμνες εικόνες, ανέφερε η Ιντερπόλ.

Συνολικά, οι απάτες στόχευσαν περισσότερα από 1.400 θύματα, τα οποία έχασαν σχεδόν 2,8 εκατομμύρια δολάρια (2,4 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με την οργάνωση.

«Οι μονάδες κυβερνοεγκλήματος σε όλη την Αφρική αναφέρουν απότομη αύξηση εγκλημάτων που διευκολύνονται ψηφιακά, όπως ο σεξουαλικός εκβιασμός και οι ρομαντικές απάτες», δήλωσε ο Σιρίλ Γκου, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής υπηρεσιών αστυνόμευσης στην Ιντερπόλ.

«Η ανάπτυξη των διαδικτυακών πλατφορμών έχει ανοίξει νέες ευκαιρίες για εγκληματικά δίκτυα να εκμεταλλεύονται θύματα, προκαλώντας τόσο οικονομικές απώλειες όσο και ψυχολογική βλάβη», πρόσθεσε.

Συλλήψεις σε αφρικανικές χώρες

Η Ιντερπόλ ανέφερε ότι οι αρχές της Γκάνας συνέλαβαν 68 υπόπτους για απάτες ρομαντικών γνωριμιών και σεξουαλικού εκβιασμού. Κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατούν θύματα πληρώνοντας ανύπαρκτα έξοδα αποστολής και καταγράφοντας κρυφά άσεμνα βίντεο για εκβιασμό.

Στη Σενεγάλη, η αστυνομία συνέλαβε 22 υπόπτους, οι οποίοι φέρονται να παρίσταναν διασημότητες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες γνωριμιών, εξαπατώντας περισσότερα από 100 άτομα και αποσπώντας περίπου 34.000 δολάρια (29.135 ευρώ), σύμφωνα με την Ιντερπόλ.

Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι οι αρχές στην Ακτή Ελεφαντοστού συνέλαβαν 24 υπόπτους, κατηγορούμενους ότι χρησιμοποιούσαν ψεύτικα προφίλ για να αποκτούν και να εκβιάζουν θύματα με προσωπικές εικόνες.

Ο ρόλος και οι προκλήσεις της Ιντερπόλ

Η Ιντερπόλ, που έχει 196 χώρες-μέλη, είναι το μεγαλύτερο διεθνές αστυνομικό δίκτυο στον κόσμο για την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος.

Με έδρα τη Λυών, βοηθά τις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις να επικοινωνούν μεταξύ τους και να εντοπίζουν υπόπτους και εγκληματίες σε τομείς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οικονομικού εγκλήματος, της παιδικής πορνογραφίας, του κυβερνοεγκλήματος και του οργανωμένου εγκλήματος.

Τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, όπως η αυξανόμενη επιβάρυνση από υποθέσεις κυβερνοεγκλήματος και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και οι εντεινόμενες διαιρέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της.

Με πληροφορίες από Euronews