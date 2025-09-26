ΟΗΕ: Άλλες 68 εταιρίες στη «μαύρη λίστα» για επιχειρηματικούς δεσμούς με ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Τα Ηνωμένα Έθνη πρόσθεσαν σχεδόν 70 ακόμη εταιρείες σε μια μαύρη λίστα εταιρειών από 11 χώρες που, όπως υποστηρίζουν, εμπλέκονται στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων μέσω των επιχειρηματικών τους δεσμών με τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Η νέα λίστα προβάλλει εταιρίες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και θεωρούνται υποστηρικτικές των εποικισμών, οι οποίοι θεωρούνται από πολλούς παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Περιλαμβάνει μια σειρά από εταιρίες όπως πωλητές δομικών υλικών και χωματουργικών μηχανημάτων, καθώς και παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας, ταξιδιών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η λίστα, επίσημα γνωστή ως «βάση δεδομένων εταιρειών», περιλαμβάνει πλέον 158 εταιρείες — η συντριπτική πλειοψηφία ισραηλινές. Οι υπόλοιπες προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Κίνα, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο.

Οι νεοφερμένοι στη λίστα περιλαμβάνουν τη γερμανική εταιρεία δομικών υλικών Heidelberg Materials, τον πορτογαλικό πάροχο σιδηροδρομικών συστημάτων Steconfer και την ισπανική εταιρεία μηχανικών μεταφορών Ineco. Μεταξύ αυτών που εξακολουθούν να βρίσκονται στη λίστα είναι οι εταιρείες του ταξιδιωτικού τομέα με έδρα τις ΗΠΑ Expedia Group, Booking Holdings Inc. και Airbnb, Inc.

Προσθήκη 68 εταιριών στη λίστα

Ενώ την Παρασκευή προστέθηκαν 68 νέες εταιρίες, επτά αφαιρέθηκαν. Συνολικά 215 επιχειρήσεις αξιολογήθηκαν σε αυτόν τον γύρο, αλλά εκατοντάδες ακόμη θα μπορούσαν να εξεταστούν στο μέλλον.

«Οι επιχειρήσεις που εργάζονται σε περιβάλλοντα σύγκρουσης έχουν την ευθύνη της δέουσας επιμέλειας για να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητές τους δεν συμβάλλουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», λέει η Ravina Shamdasani, εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. «Καλούμε τις επιχειρήσεις να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ακόμη, ανάφερε ότι οι χώρες έχουν επίσης την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τέτοιες περιοχές δεν συμβάλλουν σε παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Οι εταιρίες στην ενημερωμένη λίστα δραστηριοποιούνται κυρίως σε τομείς όπως οι κατασκευές, τα ακίνητα, η εξόρυξη και τα λατομεία. Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το οποίο συνέταξε τη λίστα, ενημέρωσε τις εταιρείες για την καταχώρισή τους και τους έδωσε το δικαίωμα απάντησης.

Ποιες εταιρίες αφαιρέθηκαν από τη λίστα

Μεταξύ των επτά εταιριών που αφαιρέθηκαν από τη λίστα ήταν η εταιρεία μεταφορών Alstom της Γαλλίας και οι πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών eDreams της Ισπανίας και η Opodo της Βρετανίας.

Αυτή είναι η πρώτη αναθεώρηση της λίστας από το 2023, όταν είχαν καταχωρηθεί 97 εταιρείες — από 112 στην αρχική λίστα που δημοσιεύθηκε το 2020. Μεταξύ αυτών των 15 που αφαιρέθηκαν την τελευταία φορά ήταν ο αμερικανικός γίγαντας τροφίμων και δημητριακών General Mills.

Πηγή: AP