Ι. Βαμβάκος στη «Ν»: Δεν είναι εύκολο να πάρει η Τουρκία τα F-35

«Η κονκάρδα του Τραμπ δείχνει ένα F-22 και σηματοδοτεί ένα είδος κυριαρχίας, καθώς κανένα κράτος δεν το έχει λάβει το F-35», δήλωσε ο Ιωάννης Βαμβάκος, υποπτέραρχος εν αποστρατεία μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour με την Χριστίνα Κουσουνή.

«Δεν είναι εύκολο να πάρει η Τουρκία τα F-35, καθώς θα πρέπει να υπερκεραστούν διάφορα ζητήματα, όπως η συναίνεση στο Κογκρέσο», επεσήμανε ο υποπτέραρχος.

Τέλος, σχολίασε ότι «ο Τραμπ υπολογίζει τον Ερντογάν, αλλά ως επιχειρηματίας, επιδιώκει να πάρει, ώστε να δώσει».