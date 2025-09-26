Logo Image

Γερμανία: Βουλευτής μίλησε στη Bundestag με το βρέφος της αγκαλιά (video)

Κόσμος

Γερμανία: Βουλευτής μίλησε στη Bundestag με το βρέφος της αγκαλιά (video)

«Έφερα μαζί μου τον γιο μου απλά επειδή κοιμόταν»

Η Χάνα Στάινμιλερ έγινε το πρώτο μέλος του γερμανικού κοινοβουλίου που μίλησε σε αυτό κρατώντας στην αγκαλιά της το βρέφος της.

Η Στάινμιλερ, του κόμματος των Πρασίνων, εκφώνησε τη συγκεκριμένη ομιλία κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό την περασμένη Τρίτη.

«Δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο», είπε η ίδια στην Tagesspiegel την επομένη.

«Έφερα μαζί μου τον γιο μου απλά επειδή κοιμόταν. Σκέφτηκα, αν τον έδινα σε έναν συνάδελφο να τον κρατήσει, θα τον ξυπνούσα».

Η 32χρονη Στάινμιλερ επαίνεσε την πρόεδρο του Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ, επειδή επιτρέπει στις γυναίκες βουλευτές να φέρνουν τα παιδιά τους στην αίθουσα ακόμη και όταν τα θηλάζουν.

Είπε ακόμη στην Tagesspiegel ότι ήταν σημαντικό για εκείνη να δείξει ότι τα παιδιά αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής και για μια πολιτικό.

– DPA

